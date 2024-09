El Gobierno de España repara una pila del puente en la N-124 en Haro

El Consejo de Ministros autorizó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar tres contratos para el mantenimiento en un estado óptimo de estructuras de la Red de Carreteras del Estado (RCE), con un valor estimado de 108,7 millones de euros (IVA no incluido).

Dentro del segundo contrato, se incluye un lote de ámbito territorial que para La Rioja con 1,9 millones de euros.

El objeto de estos contratos, con una duración inicial de 3 años y posibilidad de una prórroga de hasta 24 meses, es la conservación y reparación de las estructuras como puentes, pasarelas, pontones o pasos peatonales inferiores mediante la ejecución de cuatro tipos de actuaciones:

• Sustitución de aparatos de apoyo

• Adecuación de los sistemas de contención

• Reparaciones del sistema de drenaje y desconchones en paramentos.

• En puentes de tableros de vigas: sustitución de vigas o reparación de estas.

Estas actividades no excluyen la ejecución de otras reparaciones convencionales de los elementos afectados para cumplir con el objetivo principal de la intervención.

Cada contrato abarca diferentes regiones del territorio, agrupándose de la siguiente forma:

1. Castilla y León Occidental, Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura. Valor estimado del contrato: 34.676.720,5 euros (IVA no incluido).

2. Asturias, Cantabria, Galicia y La Rioja. Valor estimado del contrato: 22.671.474,3 euros (IVA no incluido).

3. Andalucía Oriental, Andalucía Occidental, Murcia, Valencia y Cataluña. Valor estimado del contrato: 51.342.049,4 euros (IVA no incluido).

A su vez, cada uno de estos tres contratos se han fraccionado en distintos lotes de ámbito territorial para facilitar una mayor eficacia en la prestación del servicio, constituyendo cada uno de ellos una unidad funcional por tratarse de ámbitos claramente delimitados.

Se indican los ámbitos geográficos que recogen cada uno de los lotes, así como el valor estimado (IVA no incluido) de los contratos que se desarrollarán en los mismos:

• Asturias: 4,9 millones de euros.

• Cantabria: 3,6 millones de euros.

• Galicia: 12,3 millones de euros.

• La Rioja: 1,9 millones de euros.

• Castilla y León Occidental (Valladolid, León, Palencia, Salamanca, Zamora): 15,5 millones de euros.

• Castilla La Mancha: 8,8 millones de euros.

• Madrid: 3,5 millones de euros.

• Extremadura: 6,8 millones de euros.

• Andalucía Oriental (Granada, Almería, Málaga, Jaén):11,7 millones de euros.

• Andalucía Occidental (Sevilla, Cádiz, Córdoba, Huelva): 11 millones de euros.

• Murcia: 3,91 millones de euros.

• Comunidad Valenciana: 12,7 millones de euros.

• Cataluña:12 millones de euros.

Estos contratos se suman al ya adjudicado para el mantenimiento de las estructuras de la RCE en Aragón y Castilla y León Oriental (Burgos, Ávila, Segovia y Soria).