OPINIÓN | Reconsiderando la movilidad urbana en Haro: nuevos modelos para una mejor calidad de vida

Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, invitamos a la ciudadanía de Haro a reflexionar sobre la movilidad urbana. El diseño de la ciudad y la forma en que nos movemos tiene conexión directa con nuestra calidad de vida. Ya es hora de adaptar nuestra ciudad a los nuevos tiempos, en los que poner la vida en el centro es más importante que nunca.

Como en cualquier otra ciudad, los/as habitantes de Haro realizamos desplazamientos urbanos diariamente para desempeñar nuestras tareas habituales como realizar las compras, ir al trabajo, visitar a nuestros mayores, ir al centro educativo, pasear, etc. La forma en la que nos movemos es variada y responde a diferentes factores, como pueden ser la distancia a recorrer, la meteorología o la carga que llevamos en un momento determinado. La distribución del espacio, elementos que obstaculizan peatones, la anchura de las aceras y calzadas o el número de aparcamientos disponibles para bicicletas o coches son factores que indirectamente favorecen un tipo de movilidad en detrimento de otras opciones. Por lo tanto, podemos decir que es el propio diseño de la ciudad el que condiciona la forma en la que nos movemos.

Durante las últimas décadas, las ciudades han sido diseñadas pensando más en facilitar el desplazamiento motorizado que en la eficiencia de la movilidad y el bienestar de las personas. Basta con salir a la calle para ver que el 70% del espacio púbico está destinado a la circulación y al aparcamiento en superficie de los vehículos privados, y menos del 30% restante a aceras de anchura muy reducida. Una realidad a la que nos hemos acostumbrado, normalizándola, sin pararnos a pensar en qué grado nos dificulta caminar o desplazarnos con carros, sillas, etc. Puesto que no todo el mundo dispone de coche ni de permiso para su conducción, no se favorece a todos y a todas por igual. La movilidad es un derecho social, y por tanto debería ser inclusiva y universal. El elemento vigorizante de las ciudades son las personas que las pueblan, por ello que cada vez más ciudades están apostando por poner la vida en el centro, siendo los peatones los verdaderos protagonistas del espacio urbano.

Actualmente, el concepto de ciudad está evolucionando, creando en ellas espacios más seguros, prósperos y con mejor calidad de vida, buscando la equidad e inclusión. Cambiando el enfoque en la distribución del espacio público disponible, ampliando y mejorando el espacio dedicado a los peatones, las bicicletas y el transporte público. Los árboles en calles y plazas también juegan un papel importante, pues sus sombras las hacen mucho más habitables.

Teniendo en cuenta el tamaño y características de Haro, sería sencillo y conveniente fomentar la movilidad activa en beneficio de toda la población. Por ejemplo, niños y niñas de 11 años debería poder ir a cualquier sitio de la ciudad con autonomía.

Caminar o ir en bici es lo más fácil, eficiente, barato, seguro, saludable y sostenible. Para favorecer el tránsito a pie, es importante disponer de aceras con suficiente anchura, árboles que aporten sombra y bancos para hacer un alto a descansar o relacionarse con los/as vecinos/as. Por otro lado, para ir en bicicleta por la ciudad, se necesita básicamente sensación de seguridad. Para ello, resulta muy útil adoptar el nuevo reglamento de la velocidad máxima de 30km/h para circular en las vías urbanas de un carril por sentido. Pintar la silueta de la bicicleta en medio de la calzada, es barato y ayuda mucho a concienciar en el respeto a este ligero vehículo. También resultan indispensables aparcamientos de bicicletas en los lugares más frecuentados. Amén de que la futura “pasarela peatonal” al polígono de Fuente Ciega, debería proyectarse como una “pasarela ciclopeatonal”.

En definitiva, es muy importante que Haro no se quede atrás, y que las administraciones competentes caminen en la necesaria transición creando infraestructura suficiente para el peatón y la bici, y reorganizando el espacio de nuestra ciudad. El Plan Urbanístico lleva sin actualizarse desde 2003, año en el que se pensaba más en el rédito de las recalificaciones urbanísticas de la burbuja inmobiliaria que en todo lo demás. Obviamente, esto no contribuye al cambio de paradigma que podemos apreciar tanto en la DGT como en gran parte de Europa.

Actualmente, las inversiones realizadas en movilidad por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Haro de 260.000€ en asfaltado de varias calles sin ningún cambio de diseño no auguran un futuro prometedor. Además, contrasta mucho con las recomendaciones de la Consejería de Salud y Políticas Sociales y su Escuela de Salud de La Rioja, que basándose en evidencias científicas nos recomienda “promover estilos de vida saludables en temas como la actividad física, para promover la salud y prevenir la enfermedad”.

Como conclusión, para mejorar la movilidad urbana en Haro, desde ecologistas en acción pedimos al consistorio ir realizando pequeños gestos para conseguir grandes mejoras en la calidad de vida de nuestros conciudadanos y visitantes, a la vez que desarrollamos una movilidad inclusiva y universal, con sentido común.