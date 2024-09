OPINIÓN | Una recriminación

He dejado pasar unos días tras la intervención de Don Alberto Olarte en el Parlamento de La Rioja para no contestarle en caliente. Alberto, a quien considero y sigo considerando un amigo, tuvo una «salida de tono» afirmando que «los defensores de la sanidad pública no eran más que comadrejas y voceros» que salían ahora en busca de posibles subvenciones. Vuelvo a repetir que Alberto es y continuará siendo un amigo, pero como amigo he de ser sincero y he de recriminarle esas palabras que a mi juicio nunca debieron ser escuchadas en el Parlamento de todos los riojanos.

Conozco el hecho de que el Partido Popular defiende fundamentalmente la sanidad privada por encima de la pública, hecho que se manifiesta claramente en la proliferación de convenios y en la defensa de esa falacia de «la colaboración público-privada», pero desde mi punto de vista la defensa de las verdaderas «joyas» del sistema de asistencia española, sanidad y educación públicas, que son envidiadas en muchas otras partes del mundo, implica la defensa de las estructuras públicas y no la desviación de recursos económicos hacia la sanidad y educación privadas extraídos del sistema público. A más conciertos con lo privado menos recursos para «lo público».

Alberto, tienes perfecto derecho a mantener tus propias opiniones, pero no insultando a los que pensamos de forma diferente e intentamos defender nuestras ideas. Tu sabes que nunca he recibido ningún tipo de subvención ni he ostentado cargos remunerados salvo mi trabajo en la sanidad pública como adjunto de Cardiología en el Hospital San Pedro logrado a través del correspondiente concurso-oposición. Por eso te ruego que no me insultes ya que ni soy una comadreja ni un vocero de la sanidad pública que defiendo y seguiré defendiendo en el futuro.

Dicho esto, sabes que sigo considerándote un amigo.

Julio Martínez Flórez

Secretario Político del Partido Comunista de España en La Rioja.