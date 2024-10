El PSOE de Haro recuerda que el importe de las obras del traslado del campo de fútbol de El Ferial no están incluidas dentro de la remodelación del parque de El Mazo

Desde el PSOE DE Haro, en nota de prensa, quieren dejar claro «nos hemos enterado de esta noticia por la prensa, por lo que, la transparencia de la que tanto presume el equipo de gobierno, noes veraz, o al menos, no lo es con el partido socialista. Y a continuación, queremos explicar a la ciudadanía como se han desarrollado los hechos.

El Partido Socialista, pide al primer teniente de alcalde, Rafael García, poder conocer el proyecto para el Parque de El Mazo y el traslado del nuevo campo de fútbol de “El Ferial” a El Mazo, ya que el propio equipo de gobierno había contacto con el resto de grupos de la oposición para mostrárselo, menos con el Partido Socialista.

Tras solicitarlo, el 11 de septiembre nos reunimos con el concejal Rafael García donde se nos muestra según sus propias palabras, un BOCETO de lo que se quiere realizar en el Parque de El Mazo, con el dinero de la Mancomunidad (222.000 euros), lo que no incluye el nuevo campo de fútbol, para el cual todavía no tienen el proyecto redactado. En esa misma reunión, no se nos habla de plazos de ejecución en ningún momento, se habla de un proyecto a futuro.

Y cuál es nuestra sorpresa, que se publica una noticia que recoge información sobre dicha obra, en la cual queda reflejado que el 20 de septiembre se llevó a cabo la mesa de contratación para la adjudicación de la misma, 9 días después de celebrarse nuestra reunión “supuestamente” totalmente explicativa y trasparente por parte del equipo de gobierno.

A parte de querer denunciar la falta de transparencia, queremos dejar claro también, que el nuevo campo de fútbol de El Mazo, no se financiará con esos 222.000 euros de los que se habla en la noticia, queremos dejar bien claro a los jarreros y jarreras, que el coste del

mismo es de unos 650.000 euros según el concejal Rafael García, a parte de los 222.000 euros que se invertirán en la mejora del parque».