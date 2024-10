Laura Vidaurre considera que el tripartito de Haro «miente» sobre la gestión que desarrolló dentro del equipo de gobierno

A través de una nota de prensa, la edil de VINEA señala que en el último pleno se realizaron «dos acusaciones muy graves sobre mi persona:

Laura Vidaurre. Concejal de Vinea había encargado un plan Chapucero de Emergencia con dinero público.

Se pierde la subvencion de gestión de colonias felinas por la mala gestión de la Concejala Laura Vidaurre».

Respecto a la primera, la edil asegura que «ya la desmentimos el día posterior de la acusación, diciendo que el Plan de Emergencia del Centro municipal estaba bien encargado, con aviso previo a la Alcaldesa y bien redactado con un coste de 665 euros. Plan adaptado a las circunstancias del centro juvenil y un presupuesto acorde al trabajo realizado.

¿Nos preguntamos la razón por la que se hace esta acusación? La única explicación que se nos ocurre es que en contrapartida se había encargado un mes antes el Plan de Emergencia del Teatro Breton por 2.783 euros y quizás de alguna manera había que justificar la diferencia de honorarios entre uno y otro. En vez de argumentarlo con datos objetivos la diferencia, se pierden las formas y se pone en duda la profesionalidad de un técnico competente de Haro y la honradez de una concejala. Lejos de pedir perdón públicamente, se da la callada por respuesta a una acusación de tal calibre», asevera la edil.

«Pero ahí no acaba la cosa», continúa, «ahora vamos con la segunda mentira vertida por el nuevo concejal del Equipo de Gobierno D. Luis Salazar:

Lo primero que hay que indicar es que el Concejal delegado de bienestar animal desde que comienza la legislatura (junio 2023) hasta el 14 de agosto 2024 es D. Rafael García tal y como se aprobó en Pleno la estructura de las áreas y sus concejales delegados.

Como se trataba de un “Equipo de Gobierno” y los primeros meses fueron caóticos por la carga de trabajo, yo intenté echar una mano en el tema de la gestión de colonias felinas y animales extraviados.

El dia 4 de junio remito un correo tanto al concejal delegado D. Rafale García como a dos técnicos del Ayuntamiento haciendo referencia a la subvención de gestión de colonias felinas y que había que solicitarla sí o sí. Como el Ayuntamiento no cuenta con un técnico de medioambiente, incluso propuse que la gestionara una Empresa externa que se dedica a ello y que el coste era mínimo para que de ninguna manera se nos pasara dicha subvención.

El plazo de presentación terminaba el 5 de agosto, por lo que el 17 de julio recuerdo a la alcaldesa que está pendiente la presentación de la misma.

Sin obtener respuesta alguna ni de concejal delegado, ni de Alcaldesa, ni de técnicos, la última semana de julio me pongo con ello , se prepara la documentación y el dia 5 de agosto queda presentada por el técnico municipal. Según Expte consultado esta mañana, la subvención se presenta por el técnico municipal el día 5 de agosto.

El día 14 de agosto se me cesa como Concejala del Equipo de Gobierno y la competencia pasa al nuevo Concejal Don Luis Salazar.

El dia 30 de agosto el Ministerio de Derechos sociales, consumo y Agenda 2030, manda una notificación solicitando dos documentos con plazo límite de presentación el dia 12 de septiembre.

El 12 de septiembre se presentan dichos documentos.

El día 19 de septiembre se recibe una notificación en la que dice que se deniega dicha subvención haciendo referencia a los dos documentos antes mencionados.

Conclusión: La subvención queda presentada el dia 5 de agosto, el 14 me cesan y después yo ya no tengo conocimiento de nada más. En todo caso la responsabilidad es del concejal que me acusa, no mía y si ejerce bien sus funciones debería llamar al Ministerio y contrastar la

denegación de la subvención, no dedicarse a culpar a los demás sin argumentos y sin razones como hace habitualmente.

Deberían los dos pedir disculpas públicamente de tales acusaciones pero creo que eso es pedir peras al olmo. Nosotros vamos a seguir trabajando desde la oposición y desmintiendo con pruebas todas las acusaciones que parece que tienen que verter contra los demás para

argumentar su mala gestión.

A veces las mentiras se vuelven en contra del que las lanza y esto es una prueba de ello, espero que para próximas ocasiones actúen con rigor y sobre todo con la verdad por delante» concluye.