A juicio los tres presuntos implicados en varios robos o intentos de robo en Haro, Briñas y Tirgo entre 2022 y 2023

A los tres se les acusa de haber accedido a la Escuela de Baile HARTERAPIA, donde intentaron forzar la caja de seguridad sin éxito; al colegio San Felices de Bilibo, donde forzaron la cerradura de la puerta principal exterior, si bien no lograron su propósito al ser sorprendidos; la pescadería AMURRIO, donde se apoderaron de un teléfono valorado en 700 euros, DNI, carnet de conducir, tarjetas bancarias, 54 décimos de lotería y una bolsa con billetes de diversos valor, todo ello valorado en 4.776 euros; BOLERO, si bien no lograron su objetivo; a la mercería ARIZAGA, donde se apoderaron de 19 bañadores valorados en 600 euros y dinero en efectivo; a BODEGA TOBELOS en Briñas, si bien al saltar la alarma no lograron su objetivo; a BODEGAS TARON en Tirgo, en las que se apoderaron de 700 euros en efectivo; y, por último, acudieron a una vivienda de Briñas en la que no lograron su propósito al ser interceptados.

Todos estos hecho se registraron entre 2022 y 2023.

El juicio se desarrollará este martes en Logroño.