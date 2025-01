CONCÉNTRICO IMPLANTA EN 13 COLEGIOS DE LA RIOJA EL PROGRAMA EDUCATIVO QUE PRETENDE LLEVAR EL ESPÍRITU DEL FESTIVAL A ESCUELAS DE TODA ESPAÑA

Concéntrico inicia en 13 colegios de La Rioja la implantación de su nuevo programa educativo, una iniciativa que pretende llevar el espíritu del proyecto a escuelas de toda España a lo largo de este curso 2024/2025 y que responde así a uno de los nuevos formatos que ofrece Concéntrico en esta nueva temporada. El proyecto se desarrollará desde este mes de enero y hasta abril y de esta manera contribuye también a desestacionalizar la programación de esta y ampliar el trabajo a través de los procesos compartidos.

El programa educativo de Concéntrico consta de dos proyectos donde artistas como Maider López y Matali Crasset llevarán sus propuestas creativas a las aulas. Los dos proyectos que se van a desarrollar son «Cómo vivimos la escuela, cómo vivimos la ciudad» de la artista Maider López y «Nervaduras y conos» de matali crasset + Taller enBlanco.

«Como vivimos la escuela, como vivimos la ciudad” de Maider López anima a los alumnos a mapear sus experiencias en el entorno escolar y urbano; «Nervaduras y conos» de matali crasset + Taller enBlanco busca conectar a los estudiantes con la naturaleza a través de la creación de arquetipos arquitectónicos.

Mediante estas intervenciones no solo se pretende fomentar la creatividad del alumnado sino también la reflexión sobre el espacio que ocupan y cómo pueden influir en él. Estas acciones tienen como objetivo involucrar a las nuevas generaciones en el diseño de su entorno, promoviendo un sentido de pertenencia y responsabilidad hacia su comunidad.

La iniciativa cuenta con la colaboración de la red de arte y escuela PLANEA, impulsada por la Fundación Daniel y Nina Carasso, y en nuestra Comunidad se implanta con el apoyo del Gobierno de La Rioja a través del Centro Riojano de Innovación Educativa.

La convocatoria a los colegios riojanos se publicó el pasado mes de noviembre y hoy mismo comienza su implantación con la primera sesión formativa dirigida a los docentes. Concéntrico distribuirá 20 kits de los programas educativos y sus guías didácticas en 13 centros de La Rioja, lo que permitirá extender el Festival a otras poblaciones riojanas. En concreto van a participar centros de Logroño, Santo Domingo de la Calzada, Agoncillo, Haro, San Vicente de la Sonsierra y Alfaro. Se van a repartir 10 kits del proyecto «Cómo vivimos la escuela, cómo vivimos la ciudad» de Maider López y otros 10 del programa «Nervaduras y conos» de matali crasset + Taller enBlanco.

Los resultados del programa educativo de Concéntrico se podrán ver al final de la temporada 24/25, como muestra de la metodología implementada en toda la comunidad y su resultado también en otros centros de España. Los resultados se podrán ver en concreto en el transcurso del Festival que se celebrará del 19 al 24 de junio.

«Cómo vivimos la escuela, cómo vivimos la ciudad» de Maider López

Cómo vivimos la escuela, cómo vivimos la ciudad es un proyecto diseñado por la artista Maider López en colaboración con Concéntrico. El programa pretende explorar de manera creativa la relación del alumnado con el espacio público. En la propuesta, las personas participantes tendrán la oportunidad de reflexionar sobre sus emociones y experiencias en diferentes lugares del entorno escolar, mediante un ejercicio de señalización simbólica y subjetiva.

El proyecto busca visibilizar cómo un mismo espacio puede evocar distintas emociones y recuerdos en cada persona. La iniciativa está inspirada en el proyecto «How do You Live this Place?» realizado por la artista en Huntly, Escocia, en 2010, producido por Deveron Arts. Para Concéntrico, la propuesta ha sido adaptada para el contexto escolar actual con el fin de aprovechar su potencial educativo y transformador.

El Kit de Cómo vivimos la escuela, cómo vivimos la ciudad incluye todos los materiales básicos para el desarrollo del proyecto, así como una guía-recurso con actividades. Está planteado para que sea desarrollado por centros de La Rioja en las etapas de Educación Infantil y Primaria y para que posteriormente pueda expandirse al resto de regiones donde trabaja Red Planea. Los centros seleccionados pasarán a ser centros colaboradores de la Red Planea y podrán beneficiarse de otras formaciones y encuentros tanto a nivel regional como estatal.

En el programa Cómo vivimos la escuela, cómo vivimos la ciudad participan los centros: CEE Marqués de Vallejo, CEIP Caballero de la Rosa, CEIP Las Gaunas, CEIP Navarrete El Mudo y CEIP Siete Infantes de Lara de Logroño; Escuela Superior de Diseño de La Rioja; CRA Las Cuatro Villas de Agoncillo; CRA Entreviñas de San Vicente de la Sonsierra; CEIP Beato Jerónimo Hermosilla e IES Valle del Oja de Santo Domingo de la Calzada.

El proyecto de Maider López para Concéntrico tiene como objetivos: fomentar la reflexión y expresión emocional a través del arte en relación con el entorno; crear un mapa colectivo artístico que visibilice experiencias individuales; utilizar el arte como herramienta para identificar y proponer mejoras en el entorno; así como fomentar la toma de decisiones conjunta y el trabajo en equipo a través de procesos creativos.

«Nervaduras y conos» de matali crasset + Taller enBlanco

Nervaduras y Conos es un proyecto diseñado por Matali Crasset y desarrollado por Taller enBlanco, en colaboración con Concéntrico. Está dirigido al alumnado de 5º y 6º de Primaria y de 1º y 2º de la ESO.

El proyecto pretende fomentar la creatividad, la comprensión espacial y el trabajo en equipo en estudiantes de Primaria y Secundaria. A través de la manipulación de formas geométricas simples como conos y nervaduras, el alumnado creará estructuras complejas, aplicando conceptos de diseño inspirados en la naturaleza. El curso asociado incluye sesiones presenciales y online, y promueve una metodología colaborativa que conecta el arte con otras disciplinas como matemáticas, biología y tecnología, estimulando tanto la creatividad artística como el aprendizaje transversal.

Los centros seleccionados pasarán a ser centros colaboradores de la Red Planea y podrán beneficiarse de otras formaciones y encuentros desarrollados tanto a nivel regional como estatal. En este programa participan: CEIP Caballero de la Rosa, CEIP Las Gaunas e IES Tomás Mingot de Logroño; IES Gonzalo de Berceo de Alfaro; IES Manuel Bartolomé Cossío de Haro; CRA Entreviñas de San Vicente de la Sonsierra; e IES Valle del Oja de Santo Domingo de la Calzada.

Los objetivos de esta propuesta son: fomentar la capacidad del alumnado para diseñar y construir formas geométricas, permitiéndoles visualizar y manipular estructuras en tres dimensiones; desarrollar capacidades espaciales para comprender mejor el espacio y las formas, mejorando su habilidad para trabajar con estructuras geométricas; fomentar el trabajo en equipo promoviendo la colaboración a través de actividades grupales en las que se toman decisiones conjuntas para completar las tareas; vincular el aprendizaje con diferentes áreas del conocimiento, relacionando el uso de formas geométricas con disciplinas como matemáticas, tecnología, biología y geología, mostrando cómo los conceptos abstractos pueden aplicarse a problemas concretos.