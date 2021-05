Ciudadanos denuncia que los plenos de Haro siguen siendo telemáticos a pesar de haber decaído el Estado de Alarma y anuncia que no participará en ellos

Me gusta Me gusta Me encanta Me divierte Me asombra Me entristece Me enfada

El Grupo Municipal anuncia que no participará en plenos ni comisiones si no se ajustan a la legalidad y se realizan de manera presencial.

Los concejales del Grupo Municipal del Ayuntamiento de Haro, Rafael García y Fernando Castillo, decidieron abandonar la última sesión plenaria que se celebraba en Haro ante la ausencia de respuesta a las alegaciones presentadas por la formación naranja para denunciar que, una vez decaído el Estado de Alarma, los plenos se continúen celebrado de forma telemática y no presencial. Ante esta situación, Ciudadanos anuncia que no va a volver a participar en plenos ni comisiones mientras no se ajusten a la legalidad y se convoquen de forma presencial

Como explica el concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Haro, Rafael García, “era lógico celebrar los plenos virtuales mientras estábamos en estado de alarma. Pero ya no lo estamos y no se justifica que no los celebremos de forma presencial, como se hace en todos los sitios ya. El Ayuntamiento ha tenido más de un año para encontrar un espacio adecuado donde se puedan mantener medidas sanitarias como la distancia entre personas. No entendemos que después de todo este tiempo sigamos igual. No hay nada que lo justifique legalmente. Tenemos derecho a participar en el pleno de forma presencial”.

Entre las alegaciones presentadas por Ciudadanos, se apunta que en el momento actual no concurren situaciones excepcionales de fuerza mayor, de grave riesgo colectivo, o catástrofes públicas que impidan o dificulten de manera desproporcionada el normal funcionamiento del régimen presencial de las sesiones de los órganos colegiados de las Entidades Locales, y en consecuencia, no es ajustado a Derecho el celebrar sesiones ni adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos y telemáticos.

Por ello, en su escrito, el grupo municipal solicitaba que se deje sin efecto la convocatoria y celebración de Pleno previsto para el día 18 de mayo de 2021 y se decretara nueva convocatoria y posterior celebración del Pleno adecuados a la legalidad vigente.