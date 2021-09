OPINIÓN. Colegio de Enfermería: “La vuelta al cole debe ir unida a la vuelta a lo presencial en la Sanidad”

Me gusta Me gusta Me encanta Me divierte Me asombra Me entristece Me enfada

Primera sesión en el nuevo curso político del pleno del Parlamento de La Rioja con un tema estrella como es el de la Atención Primaria indicando la consejera de Salud, Sara Alba, que están trabajando en un modelo mixto de atención telemática (por teléfono y videoconferencia) y presencial en los centros de Salud y consultorios. Incluso la consejera ha desarrollado cómo se trabaja en “nuevo modelo que se implantará en todos los centros de salud” y consultorios médicos basado en “combinar los huecos de la agenda con la asistencia telemática” ya que esta última, ha entendido, “ha venido para quedarse”, ante la insistencia de Henar Moreno que ha dejado ante sus señorías frases como “no puede haber humanización de la sanidad si no hay contacto” y “nadie entiende que los centros de salud sigan cerrados”.

El Colegio de Enfermeras de La Rioja, muy atenta a todo lo que dicen los políticos, no pueden por menos que recordar a través de su presidenta, Elisa Elías, “que ya en su momento expusimos nuestra opinión sobre la Atención Primaria, que es clave en el sistema de salud para la sociedad, sin seguir comprendiendo muchas veces las decisiones que el gobierno iba tomando, y en la mayor parte de las decisiones -tomadas erróneamente- sin contar con la voz y opinión de las enfermeras. Y además hemos repetido a quienes nos quieren escuchar que las enfermeras riojanas hemos abogado siempre por una presencia del paciente en los Centros de Salud, porque, entre otros asuntos, opinamos que muchas veces hace es más beneficioso el contacto con médico-enfermera, que una pastilla, de manera especial para las personas mayores. De hecho ahora todos quieren correr, creando grupos de trabajo y elaborando borradores, muy deprisa, para hablar de la presencia en los Centros de Salud. Por cierto una presencia que tiene que ver única y exclusivamente con los médicos, porque han estado haciendo salud telemática, mientras las enfermeras hemos seguido trabajando en cercanía y en contacto con el paciente. De hecho, los políticos han reiterado en este Pleno el concepto de tele-medicina, pero nunca se han referido al de tele-enfermería porque las enfermeras, en este tiempo de pandemia, hemos seguido demostrando nuestra profesionalidad con una enfermería de calidad. De hecho, sin nuestro trabajo, no se hubiera podido conseguir esas cifras que tanto pregonan los políticos de haber vacunado al 70, 78 u 80 % de la población riojana. ¿Alguien podría pesar que esta vacunación se hubiera hecho sin la presencia de la enfermera-vacunado?”.

Ahora también se está hablando del borrador al que han denominado ‘Documento gestión de la demanda (agendas) La Rioja’, que se refiere a la Atención Primaria. Conocido dicho documento la presidenta del Colegio de enfermeras indica “que se refiere en todo momento a las agendas de los médicos, pues en ningún momento de esas reuniones, incluso en el grupo del trabajo, se ha invitado a una sola enfermera. Y nos parece normal que en ese borrador no se nos cambien las funciones que realizamos, cuando las enfermeras no hemos dejado de ejercer nuestro trabajo en contacto con los pacientes incluso en los peores momentos de la pandemia”. Sin olvidar que los políticos suelen repetir palabras como “modernizar, dinamizar y fortalecer la sanidad pública riojana”. Elisa Elías sostiene que “no nos damos en ningún momento por aludidas porque las enfermeras somos suficientemente modernas, dinámicas y fuertes y sobre todo humanas, por lo que nunca hemos dejado de estar al lado de los ciudadanos”. Eso sí, hemos escuchado sobre el nuevo borrador que hace falta que las enfermeras debemos dar un paso adelante, pero Elisa Elías recuerda que “las enfermeras no necesitamos dar un paso más, ya hemos dado bastantes y muchas veces más que los suficientes, por lo que pensamos que ahora son otros profesionales de la Sanidad riojana los que deben dar no solamente un paso adelante, sino zancadas”. Obvio, cuando a veces decir lo obvio puede resultar absurdo, “debemos indicar que las enfermeras riojanas trabajamos muy pocas veces por agenda sino que estamos entregadas al trabajo diario y la mejor muestra es el que hemos venido desarrollando en estos últimos 18 meses, como muy buen saben los ciudadanos y las instituciones”.

Finalmente, la presidenta del Colegio de enfermeras, cuando escucha a los políticos sanitarios hablar que este borrador debe ir acompañado de un avance tecnológico, no puede por menos que indicar que “de eso las enfermeras sabemos mucho porque desde julio del año pasado deberíamos haber sido acreditadas para poder usar y autorizar la dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano y la última disculpa que tuvimos para la no implantación en esta Comunidad de ese mandato parlamentario es que dependían de la informática por lo que seguimos sin poder ejercer un trabajo que los propios diputados del Parlamento riojano aprobaron por mayoría. Desgraciadamente en este tema estamos en el vagón de cola de todas las comunidades autónomas de España, suponemos que para el sonrojo de todos los políticos que votaron esta Proposición No de Ley”.