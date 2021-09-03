Bajan a 11 los casos activos en Santo Domingo, a 8 en Ezcaray, suben a 3 en Nájera y se mantienen en 12 en Haro
|02/09/2021
|AGONCILLO
|0
|02/09/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|3
|02/09/2021
|ALBERITE
|0
|02/09/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|15
|02/09/2021
|ALFARO
|76
|02/09/2021
|ARNEDO
|24
|02/09/2021
|AUTOL
|4
|02/09/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|0
|02/09/2021
|CALAHORRA
|58
|02/09/2021
|CASALARREINA
|0
|02/09/2021
|CENICERO
|2
|02/09/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|4
|02/09/2021
|ENTRENA
|4
|02/09/2021
|EZCARAY
|8
|02/09/2021
|FUENMAYOR
|5
|02/09/2021
|HARO
|12
|02/09/2021
|LARDERO
|7
|02/09/2021
|LOGROÑO
|171
|02/09/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|2
|02/09/2021
|NAJERA
|3
|02/09/2021
|NALDA
|0
|02/09/2021
|NAVARRETE
|22
|02/09/2021
|PRADEJON
|1
|02/09/2021
|QUEL
|0
|02/09/2021
|RINCON DE SOTO
|19
|02/09/2021
|SAN ASENSIO
|0
|02/09/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|11
|02/09/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|5