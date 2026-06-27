Efrain Montoya gana el primer concurso de pesca infantil de los dos que tiene programados la Sociedad Riojalteña en las fiestas de Haro

Se ha celebrado el primer concurso de pesca infantil de los dos que tiene programado la Sociedad Riojalteña, en colaboración con el Ayuntamiento de Haro, para estas fiestas de junio.

En el parque Félix Rodríguez de la Fuente se han dado cita un total de 19 jóvenes pescadores, los cuales han estado pescando durante 1 hora aproximadamente, y han capturado un total de 51 truchas 1 carpa.

La clasificación ha sido:

1º.- Efrain Montoya, 12 capturas.

2º.- Miguel Carrasco, 9 capturas.

3º.- Isable Arellano, 5 capturas.