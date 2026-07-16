Pantalla gigante en el Luis de la Fuente para vivir la gran final del Mundial

El Ayuntamiento jarrero señala en nota de prensa que: «el latido de Haro se escuchará este domingo más fuerte que nunca. Hemos preparado un despliegue sin precedentes para apoyar a nuestro vecino más ilustre, Luis de la Fuente, en la final del Campeonato del Mundo de Fútbol que la Selección Española disputará este domingo.

Para la ocasión, instalaremos una pantalla gigante de máxima definición en el Estadio Municipal de Deportes «Luis de la Fuente». El escenario no podría ser más simbólico: se trata del único estadio en todo el mundo que lleva el nombre del seleccionador nacional, un orgullo que los jarreros lucimos con el pecho erguido y que este domingo se convertirá en el epicentro de la ilusión de toda una región.

Una jornada festiva con actividades para todas las edades

Conscientes de que se trata de un día histórico, desde el Ayuntamiento de Haro hemos diseñado un completo programa de actividades complementarias para que la zona de El Mazo y el estadio sean una auténtica fiesta desde horas antes del pitido inicial. Grandes y pequeños podrán disfrutar de un ambiente inigualable:

 Diversión infantil: Se instalarán hinchables en las inmediaciones para el disfrute de los más pequeños.

 Tradición: Los emblemáticos cabezudos de Haro recorrerán la zona contagiando su alegría.

 Música y ritmo: La animación musical estará asegurada con la energía de las charangas, el ritmo de una discomóvil que calentará motores antes del partido, y esperemos, que después para la posible celebración. También habrá actuación del grupo local “Los Otros” y pasacalles a las 17:30 h. desde la Plaza de la Paz hacia el estadio.

Una ciudad volcada con su seleccionador

Desde el Ayuntamiento de Haro hacemos un llamamiento a todos los vecinos, riojanos y aficionados a llenar las gradas de este templo deportivo de forma totalmente gratuita. El objetivo es claro: trasladar toda la energía de la capital del Rioja Alta hasta el banquillo de la Selección.

«No es solo un partido de fútbol, es el orgullo de ver a uno de los nuestros, a un jarrero que nunca ha olvidado sus raíces, liderando el sueño de todo un país. Queremos que sea una fiesta de todos y para todos; por eso hemos preparado actividades para los niños, música y tradición para que Haro ruja como nunca en el estadio que lleva su nombre y empuje a Luis hacia la gloria», señalan desde el equipo de Gobierno municipal.

Detalles del evento

 Lugar: Zona de El Mazo y Estadio Municipal «Luis de la Fuente» (Haro).

 Fecha y hora: Este domingo 19 de Julio, desde las 18:00h.

 Acceso: Gratuito hasta completar aforo.

 Servicios: Multitud de actividades (hinchables, discomóvil, charangas y cabezudos, talleres temáticos)

 Apertura del estadio: Desde las 20:00h».