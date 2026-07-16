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Un herido en un accidente de tráfico en Tricio

Un herido en un accidente de tráfico en Tricio

Por Radio Haro
16 julio, 2026
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TRICIO

Un particular alerta a SOS Rioja de una colisión entre dos turismos en la carretera LR-136 punto kilométrico 0,300 del municipio de Tricio con vuelco de uno de los automóviles. Un herido es trasladado al Hospital San Pedro de Logroño.

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