La Cofradía de la Santa Vera Cruz de San Asensio recoge 433 kilos para el Banco de Alimentos

La Cofradía Piadosa de la Santa Vera Cruz de San Asensio volvió a demostrar su compromiso solidario con la organización de una nueva recogida de alimentos en la Plaza Mayor de la localidad. La iniciativa, que cumple ya su cuarto año consecutivo, logró reunir un total de 433 kilos de alimentos, destinados al Banco de Alimentos de La Rioja.

La campaña, impulsada por la Cofradía bajo la coordinación de su prior, Javier Retana, contó una vez más con la colaboración del Supermercado Ortem, dirigido por Justi Temprano, y de la Farmacia Mercedes Peña Hurtado, cuya implicación ha sido fundamental para el desarrollo de esta acción solidaria.

Los alimentos recogidos ya están siendo distribuidos entre las personas y familias beneficiarias del Banco de Alimentos de La Rioja, contribuyendo a atender las necesidades de quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

El presidente del Banco de Alimentos de La Rioja, Juan Carlos Fernández Ferraces, ha querido agradecer públicamente la implicación de la Cofradía y de todos los vecinos que participaron en la campaña. «Agradecemos esta actividad de la Cofradía Piadosa de la Santa Vera Cruz de San Asensio, que permite que sigan llegando alimentos a nuestros beneficiarios y podamos continuar desarrollando nuestra labor solidaria», ha señalado.

Con esta nueva edición, San Asensio reafirma su carácter solidario y el compromiso de sus asociaciones, empresas colaboradoras y vecinos con una iniciativa que, año tras año, contribuye a mejorar la atención a las personas más necesitadas de La Rioja.

Sobre el Banco de Alimentos de La Rioja

El Banco de Alimentos de La Rioja es una organización sin ánimo de lucro dedicada a la recogida y distribución de alimentos entre personas y colectivos en situación de necesidad, promoviendo al mismo tiempo la reducción del desperdicio alimentario mediante la colaboración con empresas, instituciones y la sociedad en general