El Club Kyoku Haro consigue 5 primeros puestos, 2 segundos y 7 terceros en la Copa del Mundo

Desde la entidad indican que han participado con 14 competidores y con estos resultados:

En la modalidad de kumite:

Alba Velasco campeona en junior -55kg

Elia Gonnelli campeona en juvenil -50kg

Asier Santos subcampeón en junior +80kg

Ane Sánchez subcampeona en alevín -40kg

Miranda Dorado tercer puesto en sub 21 -55kg

Danae Cimavilla tercer puesto en senior -55kg

Giovanni Monasterios tercer puesto en junior -80kg

Jorge Carracedo tercer puesto en alevín +45kg

Sandra Carracedo tercer puesto en alevín +40kg

Zacarías tercer puesto en alevín -45kg

Markel Sánchez, Carlos Javid, Diego Velasco, Alba Santos y Adriana Javid participaron todos ellos ganando algún combate pero sin obtener el podium.

En la modalidad de katas:

Miranda Dorado campeona en senior

Alba Velasco campeona en junior

Elia Gonnelli campeona en juvenil

Diego Velasco tercer puesto en infantil

Adriana Javid cuarto puesto en infantil.

Desde el Club Kyoku Haro «felicitar a los competidores por obtener estos grandes resultados que son fruto del trabajo bien realizado. Agradecer también a los padres la confianza depositada en nosotros, a los coach y a los árbitros. Estamos muy orgullosos porque en esta ocasión al ser una Copa del Mundo, los resultados los consideramos extraordinarios».