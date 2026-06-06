El Club Kyoku Haro consigue 5 primeros puestos, 2 segundos y 7 terceros en la Copa del Mundo
Desde la entidad indican que han participado con 14 competidores y con estos resultados:
En la modalidad de kumite:
Alba Velasco campeona en junior -55kg
Elia Gonnelli campeona en juvenil -50kg
Asier Santos subcampeón en junior +80kg
Ane Sánchez subcampeona en alevín -40kg
Miranda Dorado tercer puesto en sub 21 -55kg
Danae Cimavilla tercer puesto en senior -55kg
Giovanni Monasterios tercer puesto en junior -80kg
Jorge Carracedo tercer puesto en alevín +45kg
Sandra Carracedo tercer puesto en alevín +40kg
Zacarías tercer puesto en alevín -45kg
Markel Sánchez, Carlos Javid, Diego Velasco, Alba Santos y Adriana Javid participaron todos ellos ganando algún combate pero sin obtener el podium.
En la modalidad de katas:
Miranda Dorado campeona en senior
Alba Velasco campeona en junior
Elia Gonnelli campeona en juvenil
Diego Velasco tercer puesto en infantil
Adriana Javid cuarto puesto en infantil.
Desde el Club Kyoku Haro «felicitar a los competidores por obtener estos grandes resultados que son fruto del trabajo bien realizado. Agradecer también a los padres la confianza depositada en nosotros, a los coach y a los árbitros. Estamos muy orgullosos porque en esta ocasión al ser una Copa del Mundo, los resultados los consideramos extraordinarios».