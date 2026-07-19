Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Header Banner
Destacado
Se incendia un pabellón agrícola en Lugar del Río

Se incendia un pabellón agrícola en Lugar del Río

Por Radio Haro
19 julio, 2026
59
0

Un particular alerta a SOS Rioja de que se está incendiando un pabellón agrícola en Lugar del Río, en San Millán de la Cogolla.

El fuego se ha iniciado dentro del pabellón y ha afectado a 3 vehículos que había en el interior y a varios aperos agrícolas. Afortunadamente no ha habido daños personales.

Compartir:
Etiquetassos-rioja
Noticia anterior

Un turismo se sale de vía y ...

Siguiente noticia

El presidente del Gobierno de La Rioja, ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible