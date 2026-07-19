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El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, participa en la inauguración de las obras de restauración de la Ferrería de Lugar del Río

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, participa en la inauguración de las obras de restauración de la Ferrería de Lugar del Río

Por Radio Haro
19 julio, 2026
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El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, participa en la inauguración de las obras de restauración de la Ferrería de Lugar del Río

Según recoge el portal sanmillandelacogolla.es: «La Ferrería de Lugar del Río, conocida también como El Infierno, es una antigua instalación siderúrgica construida probablemente a mediados del siglo XIX (alrededor de 1855-1885). Este taller hidráulico transformaba mineral de hierro en metal aprovechando energía del agua y carbón vegetal, con un alto horno de unos 12 m de altura y ruedas hidráulicas para mover maquinaria.

📉 Estado antes de la restauración:
Durante décadas estuvo abandonada y en estado de deterioro, con vegetación invadiendo la estructura. Debido a su mal estado y a su valor histórico, fue incluida en la Lista Roja del Patrimonio de Hispania Nostra, que recoge bienes culturales en riesgo de desaparición o alteración grave de sus valores. 📌 Protección:
No contaba con protección legal específica pese a su importancia como patrimonio industrial.

🧱 Proyecto de restauración y su finalidad
📄El Ayuntamiento de San Millán de la Cogolla ha licitado y adjudicado obras de conservación y restauración de la ferrería de Lugar del Río. El objetivo principal del proyecto es:

Consolidar su estructura y estado de conservación.
Convertirla en un “ecomuseo” didáctico que permita su uso con fines culturales y turísticos.
Promover un uso sostenible e integrarla en rutas patrimoniales e industriales de la zona.
🔧 Esto supone intervenciones sobre muros, el alto horno y elementos históricos para asegurar que la ferrería sea visitable y comprensible para el público, manteniendo los valores históricos del lugar.

🌱 Importancia del proyecto
La restauración de la ferrería no solo protege un testimonio industrial del siglo XIX en La Rioja, sino que también:

Da valor cultural al municipio de San Millán de la Cogolla.
Atrae visitantes interesados en patrimonio industrial.
Enriquece las actividades turísticas y educativas en la zona».

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Etiquetaslugar del rio
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