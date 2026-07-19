El Ayuntamiento de Santo Domingo declara desierta la licitación del derribo del inmueble de la calle Mayor nº 28

El alcalde asegura que continuarán trabajando «para resolver una situación enquistada desde hace años».

La Junta de Gobierno Local ha aprobado «la declaración de desierto del procedimiento de contratación para la ejecución de las obras de derribo del inmueble situado en la calle Mayor nº 28, con conservación de su fachada histórica, al no haberse presentado ninguna oferta por parte de empresas interesadas durante el plazo de licitación.

El proyecto, redactado por el arquitecto Óscar Hernández González por encargo municipal, contempla la demolición controlada del edificio manteniendo su fachada protegida, con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas, preservar el patrimonio histórico y recuperar un espacio estratégico del casco histórico de la ciudad. El inmueble presenta un avanzado estado de deterioro y colapso estructural, consecuencia de años de falta de conservación, por lo que el proyecto prevé una intervención compleja que compatibiliza la seguridad con la protección patrimonial.

Tras quedar desierta la licitación, la Junta de Gobierno Local ha acordado solicitar al redactor del proyecto una revisión técnica del mismo con carácter previo a la convocatoria de un nuevo procedimiento de contratación. El objetivo es rediseñar ciertos aspectos, según criterio del arquitecto, del proyecto a las circunstancias actuales del mercado para favorecer la concurrencia de empresas y poder licitar nuevamente las obras con las mayores garantías de éxito».

El alcalde quiere «trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y reafirmar el compromiso municipal con la recuperación del casco histórico. Como alcalde y concejal de urbanismo, lamento profundamente que esta primera licitación haya quedado desierta, pero quiero trasladar a todos los calceatenses un mensaje claro: el Ayuntamiento no va a abandonar este proyecto. Seguiremos trabajando con la misma determinación hasta conseguir que esta actuación pueda ejecutarse. Somos conscientes de que esta situación se está prolongando demasiado en el tiempo y comprendemos la preocupación que genera entre vecinos, comerciantes y visitantes, el estado de algunos inmuebles del casco histórico constituye una de las principales preocupaciones del equipo de gobierno, soy consciente del deterioro que presentan algunos edificios de nuestro centro histórico. Santo Domingo de la Calzada posee uno de los conjuntos históricos más importantes de La Rioja y una imagen urbana ligada al Camino de Santiago que debemos proteger entre todos. Nuestra ciudad merece mostrar todo el potencial patrimonial, turístico y cultural que posee.

Quiero también hacer un llamamiento a los propietarios de inmuebles para que cumplan con el deber legal de conservación que les impone la legislación urbanística.

La conservación del patrimonio construido no es únicamente una cuestión estética; es una obligación legal de sus propietarios y una responsabilidad colectiva con nuestra ciudad. Mantener los edificios en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad y ornato contribuye a preservar nuestro patrimonio, protege a las personas y mejora la imagen de Santo Domingo de la Calzada.»

Desde el Ayuntamiento continuaremos impulsando todas las actuaciones administrativas y técnicas necesarias para que el derribo del inmueble de la calle Mayor nº 28 pueda licitarse nuevamente en el menor plazo posible, dando así un paso decisivo para eliminar un punto de riesgo, recuperar un espacio emblemático del casco histórico y seguir avanzando en la mejora urbana de Santo Domingo de la Calzada».