Un turismo se sale de vía y colisiona contra un árbol en la zona de Corazonistas en Haro

SOS Rioja recibe aviso de una salida de vía de un turismo colisionando contra un árbol en la carretera LR-202 en las inmediaciones del Colegio Corazonistas de Haro.

La conductora es trasladada al Centro de Salud de Haro.