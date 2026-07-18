Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Header Banner
Destacado
Un turismo se sale de vía y colisiona contra un árbol en la zona de Corazonistas en Haro

Un turismo se sale de vía y colisiona contra un árbol en la zona de Corazonistas en Haro

Por Radio Haro
18 julio, 2026
0
0

SOS Rioja recibe aviso de una salida de vía de un turismo colisionando contra un árbol en la carretera LR-202 en las inmediaciones del Colegio Corazonistas de Haro.

La conductora es trasladada al Centro de Salud de Haro.

Compartir:
Etiquetassos-rioja
Noticia anterior

Un herido en un accidente de tráfico ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible