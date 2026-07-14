El Gobierno de La Rioja presenta a la FRM una nueva línea de ayudas para impulsar la transición energética en los municipios de menos de 20.000 habitantes

Se dirige a municipios de menos de 20.000 habitantes, es para instalaciones de autoconsumo, sistemas de almacenamiento energético y puntos de recarga para vehículo eléctrico, y las ayudas pueden alcanzar el 90 por ciento.

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo del Gobierno de La Rioja, Belinda León, ha presentado a la Junta de Gobierno de la Federación Riojana de Municipios (FRM) la nueva convocatoria de ayudas destinada a impulsar la transición energética en los municipios riojanos de menos de 20.000 habitantes. La línea permitirá financiar proyectos de autoconsumo con energías renovables, sistemas de almacenamiento energético y puntos de recarga para vehículo eléctrico, con una intensidad de ayuda que alcanzará el 90 por ciento en los municipios de menos de 1.000 habitantes.

Durante su intervención, la consejera ha destacado que el objetivo de esta línea es acercar la transición energética a los municipios de menor tamaño, donde las limitaciones de personal y de capacidad administrativa dificultan el acceso a muchas convocatorias de ayudas. «Queremos que también los municipios pequeños puedan avanzar en la transición energética y acceder a proyectos que mejoren la calidad de vida de sus vecinos», ha señalado Belinda León, quien ha subrayado que la convocatoria se ha diseñado pensando especialmente en las dificultades que encuentran muchos ayuntamientos para tramitar este tipo de subvenciones.

La convocatoria contempla tres líneas de actuación. La primera financiará instalaciones de generación de energía renovable destinadas al autoconsumo; la segunda apoyará sistemas de almacenamiento de esa energía para mejorar la eficiencia de las instalaciones; y la tercera permitirá implantar puntos de recarga para vehículo eléctrico, favoreciendo la movilidad sostenible en el ámbito local. Las ayudas alcanzarán el 85 por ciento de la inversión, mientras que para los municipios de menos de 1.000 habitantes subirá al 90 por ciento.

Por su parte, el presidente de la Federación Riojana de Municipios, Jorge Loyo, ha agradecido que el Gobierno regional haya atendido una demanda planteada desde los municipios para facilitar el acceso de los pequeños ayuntamientos a este tipo de ayudas.

Loyo ha explicado que, en muchas ocasiones, los municipios rurales renuncian a concurrir a convocatorias estatales o europeas debido a la complejidad administrativa que conllevan. «Con un mismo secretario compartido entre varios ayuntamientos resulta muy complicado asumir la tramitación de expedientes tan complejos, por lo que muchas veces acabamos renunciando a unas ayudas que serían muy beneficiosas para nuestros vecinos», ha señalado.

El presidente de la FRM ha destacado que la nueva convocatoria permitirá avanzar en la implantación de energías renovables en edificios municipales, reduciendo el gasto energético de instalaciones como colegios, ayuntamientos, piscinas o centros culturales y liberando recursos que podrán destinarse a otros servicios públicos.

Asimismo, ha valorado especialmente la simplificación de la tramitación para la instalación de puntos de recarga para vehículo eléctrico. «Hasta ahora muchos municipios desistían por la complejidad de los procedimientos. Con esta convocatoria, la gestión será mucho más directa y permitirá que más localidades dispongan de estas infraestructuras, favoreciendo tanto a los vecinos como a quienes visitan nuestros pueblos», ha indicado.