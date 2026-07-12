Un hombre de 63 años es atendido en el Centro de Salud de Haro tras la colisión de dos turismos

Varios particulares informan a SOS Rioja de una colisión por alcance entre dos turismos en una calle de Haro.

Tras la intervención, uno de los implicados, un hombre de 63 años, ha sido trasladado al Centro de Salud de Haro.