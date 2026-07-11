Las obras ganadoras de las diferentes ediciones de “transformArte” se exhiben en Camprovín

La exposición, que puede visitarse en la Ciberteca de la localidad hasta el 26 de julio, forma parte también del festival Camprovínarte. En total, se exponen 12 piezas de las diferentes ediciones del Certamen Nacional que impulsa el arte con materiales reciclados.

Fundación Caja Rioja acerca Camprovín una exposición que recoge un total de 12 obras ganadoras del Certamen Nacional de Arte transformArte, que premia las piezas realizadas con materiales reciclados. La muestra puede visitarse hasta el 26 de julio en la ciberteca de la localidad y forma parte también del Festival de Arte en el Medio Rural Camprovínarte.

Entre las obras que se pueden visitar se encuentra Le reflect, ganadora de la última edición, cuyo autor, Jorge Isla, muestra cómo la acumulación de pantallas de móviles desechadas genera una superficie negra brillante que funciona como metáfora de la sociedad contemporánea. También se cuelga Des-h-echos, ganadora de 2025, cuya autora es la mallorquina Cristina Viñals, que realiza una metáfora sobre la fragilidad de la naturaleza y la huella humana en ella.

TransformArte es un certamen nacional organizado por Fundación Caja que premia las obras realizadas con materiales reciclados, y cuyo único límite está en la creatividad y en el ingenio del artista.

Hace unos días se presentó la nueva edición, la 18, abierta hasta el 30 de noviembre. Los premios serán los siguientes: la mejor obra recibirá 1.300 euros y las menciones, que podrán ser hasta tres, 150 euros. Las mejores obras formarán parte de una exposición que podrá visitarse en Logroño y en diferentes localidades a lo largo del año 2027.