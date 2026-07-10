Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Header Banner
Destacado
Calcinado un coche eléctrico en Huércanos

Calcinado un coche eléctrico en Huércanos

Por Radio Haro
10 julio, 2026
11
0

Varios particulares alertan a SOS RIOJA 112 de un incendio sito en la calle Bajada Palomar de la localidad de Huércanos.

Tras la intervención, Bomberos informan de que el fuego ha calcinado un coche eléctrico por completo y ha afectado a un metro cuadrado de hierba.

Compartir:
Etiquetassos-rioja
Noticia anterior

Sajazarra volverá a brindar con la Cata ...

Siguiente noticia

Otro día de incendios forestales y agrarios ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible