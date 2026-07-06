La Semana de Estudios Medievales devuelve a Nájera al capítulo más trascendente de su historia

El consejero de Cultura, Turismo, Deportes y Juventud, José Luis Pérez Pastor, la trigésimo sexta edición de la Semana de Estudios Medievales de Nájera que se desarrolla en el antiguo Refectorio del Monasterio de Santa María La Real y se prolongará hasta este próximo viernes, día 10.

“Este ciclo supone una actividad de largo recorrido que permite a Nájera reencontrarse con su pasado medieval desde la mejor perspectiva, la que aporta el conocimiento”, ha destacado en su intervención antes los participantes en una iniciativa que este año centra su programa en ‘Los miedos y los terrores en la Edad Media. Explorando las sombras’.

De abordarla se encargarán especialistas de la talla de Adeline Rucquoi, Félix Martínez Llorente, Óscar Villarroel, José Manuel Nieto Soria, Roberto Morales Estévez, Francisco García Fitz, Enrique Cantera, María Isabel Morente Parra, Alberto Toldrá Vilardell, Miguel Vivancos Gómez y Javier Martínez de Aguirre Aldaz, encargado de impartir la conferencia de clausura.

Todos ellos llegan desde destacadas instituciones y centros de investigación y conocimiento, como el Centre National de la Recherche Scientifique de Francia o las universidades de Valladolid, Valencia, Extremadura Complutense, Autónoma de Madrid y UNED. Y se adentrarán en el análisis del eje central del encuentro académico desde diferentes perspectivas y ámbitos, detalla el equipo de asesores académicos que coordina como representante de la Asociación de Amigos de la Historia Najerillense, promotora de esta actividad, Pedro Alonso Molina.

“La historia humana está permeada por periodos en los que la manipulación del miedo ha sido una herramienta de control masivo. Un claro ejemplo de ello la encontramos en la Edad Media, una época comúnmente asociada con la superstición, el miedo a lo desconocido y la subyugación por parte de fuerzas tanto terrenales como divinas”, explica Molina.

Para explorar esa realidad, la Semana de Estudios Medievales de Nájera ofrece en esta nueva edición once conferencias que se sumergirán en apartados específicos como las pestes y hambrunas, los conflictos feudales y las doctrinas religiosas que configuran evidencia clara de un entorno donde el temor no solo era ineludible, sino que también era fomentado y empleado por las autoridades para sostener un orden social establecido. “Aunque los contextos históricos hayan cambiado, la esencia del poder y su relación con el miedo parece permanecer constante. Reconocer y entender estos patrones a lo largo de la historia es crucial para la interpretación crítica de nuestro pasado y también para la construcción de un futuro en el que el miedo deje de ser una herramienta de opresión”, sostiene el coordinador del ciclo.

Dentro de las actividades previstas se incluye, por otra parte, la presentación del libro que recoge las actas correspondientes a la anterior edición de la Semana de Estudios Medievales de Nájera, editado como consecuencia del fructífero marco de colaboración entre el Instituto de Estudios Riojanos y la Asociación de Amigos de la Historia Najerillense. El Instituto edita, publica e imprime las ponencias impartidas entre el 7 y el 11 de julio del 2025 y expone los trabajos que presentaron entonces once investigadores medievalistas sobre el amor y la sexualidad en la Edad Media, centrándose en su época de estudio.