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LA ASOCIACIÓN LOS MILAGROS DEL SANTO BUSCA NUEVOS PARTICIPANTES PARA LA EDICIÓN 2026 DE SU REPRESENTACIÓN HISTÓRICA

LA ASOCIACIÓN LOS MILAGROS DEL SANTO BUSCA NUEVOS PARTICIPANTES PARA LA EDICIÓN 2026 DE SU REPRESENTACIÓN HISTÓRICA

Por Radio Haro
4 julio, 2026
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La primera convocatoria tendrá lugar el próximo 13 de julio, a las 21:00 horas, en el Claustro del Convento de San Francisco.

La Asociación Los Milagros del Santo ha iniciado los preparativos de la edición 2026 de la representación histórica «Los Milagros del Santo» y hace un llamamiento a todas aquellas personas que deseen formar parte de una de las tradiciones culturales y populares más emblemáticas del verano en Santo Domingo de la Calzada.

Con el objetivo de incorporar nuevos actores y colaboradores, la asociación convoca una jornada abierta el próximo 13 de julio, a las 21:00 horas, en el Claustro del Convento de San Francisco, donde darán comienzo los ensayos de la nueva edición.

La invitación está dirigida a vecinos y vecinas de Santo Domingo de la Calzada, así como a personas de otras localidades que quieran vivir una experiencia única basada en el compañerismo, la convivencia y la pasión por el teatro y la historia. No es necesario contar con experiencia previa, únicamente tener ganas de participar y disfrutar formando parte de un proyecto colectivo.

La representación de Los Milagros del Santo recrea algunos de los episodios más destacados de la vida y los milagros de Santo Domingo de la Calzada, constituyendo una de las citas culturales más reconocidas del verano calceatense y un referente para vecinos y visitantes.

Los ensayos se celebrarán de lunes a jueves, entre las 21:00 y las 23:00 horas. La participación está abierta a personas de todas las edades, si bien los menores de 13 años deberán acudir acompañados por una persona adulta.

Desde la Asociación Los Milagros del Santo animan a toda la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa y contribuir a mantener viva una representación que, año tras año, reúne a decenas de personas comprometidas con la conservación y difusión del patrimonio histórico y cultural de Santo Domingo de la Calzada.

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Etiquetasmilagros del santo
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