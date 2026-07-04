LA ASOCIACIÓN LOS MILAGROS DEL SANTO BUSCA NUEVOS PARTICIPANTES PARA LA EDICIÓN 2026 DE SU REPRESENTACIÓN HISTÓRICA

La primera convocatoria tendrá lugar el próximo 13 de julio, a las 21:00 horas, en el Claustro del Convento de San Francisco.

La Asociación Los Milagros del Santo ha iniciado los preparativos de la edición 2026 de la representación histórica «Los Milagros del Santo» y hace un llamamiento a todas aquellas personas que deseen formar parte de una de las tradiciones culturales y populares más emblemáticas del verano en Santo Domingo de la Calzada.

Con el objetivo de incorporar nuevos actores y colaboradores, la asociación convoca una jornada abierta el próximo 13 de julio, a las 21:00 horas, en el Claustro del Convento de San Francisco, donde darán comienzo los ensayos de la nueva edición.

La invitación está dirigida a vecinos y vecinas de Santo Domingo de la Calzada, así como a personas de otras localidades que quieran vivir una experiencia única basada en el compañerismo, la convivencia y la pasión por el teatro y la historia. No es necesario contar con experiencia previa, únicamente tener ganas de participar y disfrutar formando parte de un proyecto colectivo.

La representación de Los Milagros del Santo recrea algunos de los episodios más destacados de la vida y los milagros de Santo Domingo de la Calzada, constituyendo una de las citas culturales más reconocidas del verano calceatense y un referente para vecinos y visitantes.

Los ensayos se celebrarán de lunes a jueves, entre las 21:00 y las 23:00 horas. La participación está abierta a personas de todas las edades, si bien los menores de 13 años deberán acudir acompañados por una persona adulta.

Desde la Asociación Los Milagros del Santo animan a toda la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa y contribuir a mantener viva una representación que, año tras año, reúne a decenas de personas comprometidas con la conservación y difusión del patrimonio histórico y cultural de Santo Domingo de la Calzada.