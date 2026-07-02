Haro acogerá la llegada de la 7ª Expedición Ciclista Movimiento Ultreya RVE Fénix tras más de 1.400 kilómetros por las Rutas del Vino de España

Será el 11 de julio tras un recorrido para promover el desarrollo rural y el turismo sostenible. El embajador de la ciudad en la carrera es Agustín Olmos.

La edición de 2026 de la Expedición Ciclista Movimiento Ultreya RVE Fénix centrará su recorrido en las Rutas del Vino de España como eje vertebrador de economía, cultura, patrimonio y desarrollo rural, en una iniciativa que volverá a unir deporte, solidaridad, turismo sostenible y compromiso con el territorio.

Una iniciativa que va mucho más allá de lo deportivo. Bajo el lema «El vino que apaga los fuegos», esta prueba vuelve a demostrar que la unión de esfuerzos puede convertirse en una herramienta de ayuda real.

La expedición cicloturista recorrerá más de 1.400 kilómetros atravesando distintos pueblos de España vinculados a las principales rutas vinícolas del país. Cada etapa conectará lugares emblemáticos de estas rutas con municipios afectados por los incendios sufridos los últimos años, o amenazados por la despoblación, visibilizando así los retos y oportunidades del medio rural.

El recorrido arrancará en Jerez de la Frontera, ciudad hermanada con Haro, reforzando los vínculos culturales y enológicos entre ambos territorios. La última etapa tendrá lugar el próximo 11 de julio en Haro, con salida controlada desde San Felices, la salida oficial está prevista a las 12:30 horas desde el Barrio de la Estación. La llegada aproximada será a las 20:00 horas a la Plaza de la Paz, en una jornada que combinará deporte, participación ciudadana y compromiso social.

Durante el acto se hará entrega además de un cheque solidario a la Asociación Deportiva Toloño, destinado a la conservación, recuperación y señalización de rutas y caminos forestales de la comunidad, contribuyendo así al mantenimiento del patrimonio natural y al impulso de actividades sostenibles en el entorno rural.

El Movimiento Ultreya se consolida como una iniciativa solidaria, apolítica y socialmente transversal que utiliza el ciclismo como herramienta para poner en valor la España rural, reconocer su patrimonio, fomentar su desarrollo y reforzar la conciencia social sobre la necesidad de preservar estos territorios.

Entre sus principales objetivos destacan la recuperación del entorno rural, la lucha contra la despoblación, el impulso del turismo sostenible y el cuidado del medioambiente, promoviendo además la conexión entre municipios, cultura y tradición.

La expedición cuenta con el respaldo del Gobierno de La Rioja, a través de La Rioja Turismo como patrocinador principal, así como la colaboración del Ayuntamiento de Haro. Además, esta edición fue presentada en FITUR, reforzando su proyección nacional como iniciativa vinculada al turismo sostenible, el deporte y la promoción del territorio.

Asimismo, el embajador de Haro en esta expedición será Agustín Olmos, figura vinculada al proyecto y al impulso de los valores que representa el Movimiento Ultreya. Además, se pondrán a la venta camisetas conmemorativas de esta edición, cuyos beneficios se destinarán íntegramente a la Fundación Deportiva Toloño.

Además, la llegada se convertirá en una auténtica jornada festiva y de convivencia abierta a vecinos y visitantes. Habrá degustación de panceta, hinchables para los más pequeños y el concierto del grupo La Huella, junto con alguna sorpresa más.

La 7ª Expedición Ciclista Movimiento Ultreya RVE Fénix volverá así a convertir el deporte en un vehículo de cohesión territorial, promoción cultural y apoyo al medio rural, llevando un mensaje de solidaridad y esperanza a lo largo de las Rutas del Vino de España.