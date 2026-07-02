El DJ Padre Gilherme visita la Catedral y el Convento de San Francisco, en Santo Domingo de la Calzada, y el Monasterio de Cañas

El conocido sacerdote y dj portugués, que abrió el Holika, «se mostró gratamente sorprendido por el rico patrimonio artístico».

El Padre Gilherme, sacerdote católico y conocido DJ portugués que protagonizó la sesión inaugural del Festival Holika de Calahorra, visitó la Catedral del Salvador y el Convento de San Francisco en Santo Domingo de la Calzada y el Monasterio de Santa María de San Salvador de Cañas. Una visita en la que estuvo acompañado por el abad de la Catedral calceatense y responsable de la gestión del área museística del Monasterio de Cañas, Francisco José Suárez.

El Padre Gilherme “se mostró gratamente sorprendido por el rico y cuidado patrimonio artístico” y expresó su fascinación por la existencia de dos animales vivos en la Catedral calceatense: el gallo y la gallina, en recuerdo del milagro más famoso atribuido a Santo Domingo de la Calzada. Tal y como explica Francisco José Suárez, “fue una visita muy agradable en la que el Padre Gilherme manifestó un gran interés en todos y cada uno de los espacios que tuvimos oportunidad de mostrarle, como fue el caso, entre otros, de la cabecera románica, el retablo de Damián Forment, la cripta del Santo o el Belén Napolitano”.

En el caso de la abadía de Cañas “fueron las vidrieras de alabastro del ábside las que despertaron su admiración, aunque también “se detuvo especialmente en la sala capitular, donde se encuentra el sepulcro de la beata Urraca, en la sala de reliquias y en el museo”, tal y como recuerda el abad de la Catedral calceatense.

3,3 millones de seguidores en redes sociales

El conocido DJ, que acumula más de 3 millones de seguidores en sus redes sociales, es conocido internacionalmente por fusionar la música electrónica dance con mensajes religiosos. Párroco en el municipio de Póvoa de Varzim y capellán militar, alcanzó la fama mundial tras actuar en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) 2023.