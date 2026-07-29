Haro volverá a reunir a la élite nacional e internacional de la aerostación

El director general de Deporte y Juventud, Diego Azcona, junto a la alcaldesa de Haro, Guadalupe Fernández, y el presidente del Club Riojano de Aerostación, Óscar Luis Ayala, ha presentado el XLII Campeonato de España de Aerostación y la XXVI Regata Internacional de Globos Aerostáticos ‘Haro, Capital del Rioja’, que convertirán nuevamente a Haro y a La Rioja Alta en el epicentro nacional de este deporte entre los próximos 19 y 23 de agosto.

La competición reunirá en esta ocasión a cerca de 25 globos con participantes procedentes de prácticamente todas las comunidades autónomas y pilotos internacionales, principalmente de Francia y Portugal. Entre ellos estarán los tres primeros clasificados del Campeonato de España de 2025, incluido el riojano y jarrero Iván Ayala, que buscará conquistar en casa su duodécimo título nacional. Además, Haro acogerá por novena vez el Campeonato de España de Aerostación, un hito que ninguna otra ciudad española ha alcanzado.

Azcona ha situado la celebración de esta prueba dentro de la estrategia del Gobierno de La Rioja de atraer a la comunidad grandes acontecimientos deportivos nacionales e internacionales. “Lo que queremos conseguir es que sea siempre La Rioja un magnífico escaparate a través de las actividades deportivas para que todo el mundo pueda valorar y ver nuestro patrimonio, nuestra gastronomía y, en este caso, nuestros paisajes naturales, y que puedan vernos, visitarnos y volver cuando ellos quieran”, ha señalado. En este sentido, ha recordado la reciente celebración en la comunidad de diferentes campeonatos nacionales e internacionales de atletismo, natación, frisbee, acuatlón, duatlón y triatlón, a los que ahora se suma la aerostación.

Por su parte, la alcaldesa de Haro ha destacado que la regata “ya forma parte de la identidad de nuestra ciudad y del calendario deportivo y turístico de nuestra comunidad” y ha puesto en valor el trabajo desarrollado durante años para consolidar una cita que, a su juicio, “combina deporte, turismo y promoción de nuestro territorio”.

Fernández ha animado además a riojanos y visitantes a vivir la experiencia de la aerostación desde dentro. “Una cosa es contemplar los globos desde la tierra cuando despegan, otra es ver fotografías o vídeos espectaculares, y otra muy distinta es subir a una cesta y descubrir Haro desde el cielo”, ha señalado. La alcaldesa ha destacado especialmente la posibilidad de contemplar desde el aire el Barrio de la Estación, el casco histórico y el paisaje de viñedos que rodea la ciudad, y ha animado a quienes tengan la oportunidad a reservar un vuelo.

Por su parte, Óscar Luis Ayala ha explicado que el éxito de la celebración del 25 aniversario de la regata ha incrementado el interés de los pilotos por participar en la prueba. “Salió tan bien todo, que ahora todos los pilotos quieren venir a Haro”, ha señalado. Así, la previsión inicial de entre 18 y 20 globos se ha elevado finalmente hasta alrededor de 24 o 25, en cifras similares a las del año pasado.

El presidente del Club Riojano de Aerostación ha explicado que este año se ha decidido concentrar los vuelos en cuatro sesiones matinales, debido a que “por las tardes es un poco complicado volar” por la intensidad de los vientos, mientras que habitualmente las condiciones son más favorables durante las primeras horas del día. Ayala ha confiado en que la meteorología permita desarrollar el mayor número posible de pruebas y que “la competición sea un éxito total como lo fue el año pasado”. Asimismo, el director de competición será el mismo que en la pasada edición, una continuidad que responde al buen resultado de su trabajo.

Cinco días de competición sobre los cielos de La Rioja Alta

La competición se desarrollará entre el 19 y el 23 de agosto y estará condicionada en todo momento por las condiciones meteorológicas. Los pilotos afrontarán diferentes pruebas de precisión y destreza, como las tradicionales del galgo y la liebre, la caja y las dianas situadas en el suelo.

Los vuelos se concentrarán en cuatro sesiones matinales. La ubicación exacta de los puntos de salida de los globos se comunicará puntualmente a través de los perfiles oficiales en redes sociales de la organización.

Además, el sábado volverá a celebrarse la popular Night Burner, un espectáculo nocturno de fuego, música y luz en la Plaza de la Paz que congrega cada año a cientos de personas y se ha convertido en una de las actividades más esperadas de la programación.

Un escaparate deportivo y turístico de proyección nacional e internacional

La Regata Internacional de Globos Aerostáticos ‘Haro, Capital del Rioja’ alcanza este año su vigesimosexta edición. La celebración simultánea del Campeonato de España refuerza la proyección deportiva y mediática de una cita que reúne a pilotos nacionales e internacionales y que permite mostrar fuera de La Rioja la singularidad de Haro y de su entorno.

Los vuelos sobre los viñedos, las bodegas y los paisajes de La Rioja Alta convierten la prueba en una oportunidad para proyectar el patrimonio y la riqueza enoturística de la comunidad, al tiempo que la presencia de participantes y visitantes genera actividad en la ciudad y su entorno durante los días de competición.