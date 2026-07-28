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La Asociación de Amigos del Camino de Haro – Rioja Alta celebra el día de Santiago

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Por Radio Haro
28 julio, 2026
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Esta es la fotografía de familia tras el almuerzo en Restaurante Tirondoa.

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Etiquetascamino de santiago
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