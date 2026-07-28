La Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera acoge la conferencia ‘Detrás del dinosaurio: conservación y restauración del patrimonio paleontológico’

La Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera acoge este miércoles 29 de julio la conferencia ‘Detrás del dinosaurio: conservación y restauración del patrimonio paleontológico’, a cargo de Caterine Arias Riesgo, del Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes. Entrada libre hasta completar aforo.

La conferencia, que dará comienzo a las 19:00 horas con entrada libre hasta completar el aforo disponible, forma parte del Ciclo ‘Café con el Dinosaurio’ que, en esta edición, se desplaza a Igea, Logroño, Arnedo y Nájera.

En esta ocasión interviene Caterine Arias Riesgo, restauradora y conservadora del Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes, quien explicará cómo, cuando observamos un fósil de dinosaurio en un museo, no se suele pensar en todo el trabajo que hay detrás de su hallazgo y conservación.

Desde su descubrimiento en el yacimiento hasta su restauración en el laboratorio, cada fósil pasa por un proceso fundamental para garantizar su estudio y preservación. Un recorrido por el trabajo, a menudo invisible para el público, que hace posible que los dinosaurios lleguen hasta nosotros.

A través de ejemplos procedentes de los yacimientos de dinosaurios de la Cuenca de Cameros y de las colecciones del Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes (Burgos), Caterine Arias Riesgo, dará a conocer cómo se extraen, consolidan, restauran y conservan los restos fósiles.

Así continuará el Ciclo de Conferencias ‘Café con el Dinosaurio’ que está organizado por Adrián Páramo, investigador del Instituto de Investigación en Computación Científica de la Universidad de La Rioja (SCRIUR) e integrante del Grupo Garras que lleva a cabo una campaña de excavaciones en el yacimiento Las Garras de Igea.

En esta edición apuesta por acercar a cinco paleontólogos y una restauradora especializada en patrimonio paleontológico al público general de La Rioja para que puedan conocer de primera mano los principales descubrimientos de dinosaurios de España, cómo se extraen, restauran y conservan los materiales fósiles y también cómo se llega a realizar la reconstrucción en vida de estos animales fundiendo ciencia y arte de la mano de un paleoilustrador.

La entrada es libre en cada una de las actividades hasta completar el aforo, y cada una de las conferencias será retransmitida a través del canal YouTube @PaleoComp.

Esta actividad forma parte del plan de actividades de divulgación de la Unidad de Cultura Científica (UCC+i) de la Universidad de La Rioja y cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.