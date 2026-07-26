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Un vecino de Haro de 70 años resulta herido en un accidente de tráfico en Herramélluri

Un vecino de Haro de 70 años resulta herido en un accidente de tráfico en Herramélluri

Por Radio Haro
26 julio, 2026
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Comunica un particular a SOS Rioja de la colisión de un coche y una motocicleta a la altura del KM-9,500 de la LR-201, término municipal de Herramelluri. Desde SOS Rioja se movilizan Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud y Bomberos del CEIS, alertando a su vez a Guardia Civil. Como consecuencia del citado siniestro es trasladado un varón, de 70 años y vecino de Haro, al Hospital San Pedro

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