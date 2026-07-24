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Se queman 7.500 metros cuadrados de cereal sin cosechar en Manjarrés

Se queman 7.500 metros cuadrados de cereal sin cosechar en Manjarrés

Por Radio Haro
24 julio, 2026
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Varios particulares alertan a través del 112, al Centro de Coordinación Operativa SOS Rioja, de un Incendio agrícola en el término municipal de Manjarrés.

Según informan los intervinientes en el lugar, el incendio se ha producido en terreno agrícola de cereal sin cosechar, quemándose unos 7.500 m2 de la cosecha y un pequeño orillo de encinas.

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