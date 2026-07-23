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Se queman dos hectáreas de rastrojo en Herramélluri

Se queman dos hectáreas de rastrojo en Herramélluri

Por Radio Haro
23 julio, 2026
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Varios particulares alertan de un posible incendio agrario en el municipio de Herramélluri. Desde SOS Rioja se informa a Guardia Civil y se movilizan con urgencia efectivos del CEIS Rioja, así como recursos de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje.

Una vez finalizadas las labores de extinción, los recursos intervinientes comunican que la superficie afectada asciende a 2 hectáreas de rastrojo.

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