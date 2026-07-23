Se queman dos hectáreas de rastrojo en Herramélluri

Varios particulares alertan de un posible incendio agrario en el municipio de Herramélluri. Desde SOS Rioja se informa a Guardia Civil y se movilizan con urgencia efectivos del CEIS Rioja, así como recursos de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje.

Una vez finalizadas las labores de extinción, los recursos intervinientes comunican que la superficie afectada asciende a 2 hectáreas de rastrojo.