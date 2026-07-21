PSOE: «El recorte en las ayudas para el empleo para los ayuntamientos deja fuera el 60% de los proyectos presentados»

El diputado regional Ricardo Velasco, el Secretario de Política Municipal de la CER, y vicepresidente de la Federación de Municipios, Félix Caperos, y la alcaldesa de Castañares, María Teresa Bañares, han denunciado “el recorte en las ayudas de empleo elaboradas por el Gobierno de La Rioja para los ayuntamientos”.

Velasco ha recordado que hace unas semanas “ya denunciábamos desde el PSOE la falta de políticas activas de empleo del Gobierno de La Rioja y su impacto en los ayuntamientos, algo que se ha concretado en la tardanza en la convocatoria y resolución de las ayudas para contratación a desempleados por parte de las entidades locales”. A esto, “debemos añadir una notable reducción de las cuantías, ya que estamos ante un recorte del 40% en el presupuesto destinado a las entidades locales para la contratación de personas desempleadas para la realización de obras y servicios”.

Velasco ha alertado de que “este tijeretazo de 2 millones de euros del Gobierno de Capellán en políticas activas de empleo hace que peligren servicios públicos en muchos municipios riojanos”. El diputado regional ha asegurado que “esta falta de políticas activas de empleo ha provocado que seamos la peor Comunidad Autónoma en la evolución de los datos de empleo”. Además, “no estamos ante un dato coyuntural, sino estructural, ya que mientras en España el último año ha bajado el desempleo el 5%, en La Rioja ha subido el 2%”.

Por su parte, el Secretario de Política Municipal de la CER, Félix Caperos, ha señalado que “ese tijeretazo de 2 millones de euros supone que se hayan denegado el 60% de los proyectos, lo que se traduce en un claro perjuicio para los municipios, además de impedir la contratación de centenares de trabajadores desempleados solicitados por los ayuntamientos”.

Así, las entidades locales e instituciones sin ánimo de lucro “han solicitado 320 proyectos y la contratación de 411 personas desempleadas, pero el Gobierno del Partido Popular solo ha concedido 138 proyectos (el 43%) y 160 desempleados (el 39%)”.

Caperos ha lamentado “el desinterés del Ejecutivo de Capellán por el municipalismo, ya que estamos hablando de proyectos muy necesarios para los municipios que les permiten contratar a trabajadores para realizar actuaciones en el ámbito educativo, turístico, cultural, deportivo, medioambiental, apoyo en labores administrativas o de limpieza”. Es decir, “hablamos de ayudas que son imprescindibles para la inclusión laboral de los desempleados y, también, suponen un gran impulso para las obras y servicios locales”.

Por eso, desde el PSOE “exigimos una rectificación inmediata y que, hoy mismo, el Gobierno regional apruebe una partida extraordinaria de 3,5 millones de euros para que puedan llevarse a cabo todos los proyectos de empleo presentados por los ayuntamientos e instituciones sin ánimo de lucro”.

Y mientras, la alcaldesa de Castañares ha advertido de que este recorte “supone un grave perjuicio para su localidad y para el conjunto de los pequeños municipios”. María Teresa Bañares ha dicho que esta situación “dificulta la prestación de unos servicios públicos esenciales, especialmente necesarios ante el aumento de población que experimentan las localidades turísticas como, por ejemplo, Castañares”.