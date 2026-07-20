La restauración del atrio cubierto refuerza la conservación de la iglesia de San Román de Morales

El Gobierno de La Rioja ha financiado íntegramente esta actuación con una inversión de 49.998,50 euros, que ha permitido corregir las patologías que afectaban a este espacio de acceso al templo y completar las intervenciones de conservación realizadas en los últimos años.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha visitado junto al consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, y el director general de Cultura, Roberto Iturriaga, la iglesia parroquial de San Román de Morales tras la finalización de las obras de restauración del atrio cubierto, una actuación financiada íntegramente por el Ejecutivo riojano con una inversión de 49.998,50 euros. Durante la visita han estado acompañados por el alcalde de la entidad local menor de Morales, Agapito Castro.

Capellán ha destacado el compromiso del Gobierno de La Rioja con todos los municipios de la comunidad, independientemente de su tamaño, y ha subrayado que «allí donde vive un riojano merece la pena seguir invirtiendo y mejorando su calidad de vida». En este sentido, ha señalado que la restauración de la iglesia de San Román contribuye a preservar uno de los principales elementos patrimoniales e identitarios de Morales y ha incidido en la importancia de conservar este legado para el disfrute tanto de sus vecinos como de quienes visitan la localidad.

La intervención completa las actuaciones de conservación impulsadas en los últimos años en este templo del siglo XVIII. Después de la restauración ejecutada en la sacristía al amparo de la Orden de Ermitas de 2024, el Gobierno de La Rioja ha acometido ahora la recuperación del atrio cubierto, un espacio de especial relevancia por constituir el acceso principal al edificio y formar parte del cuerpo adosado a la fachada sur de la iglesia.

Las obras han permitido resolver las patologías que presentaba esta zona del inmueble como consecuencia del paso del tiempo. La actuación se ha centrado en la reparación de la estructura de madera y del alero de la cubierta, la consolidación de los elementos constructivos afectados, la recuperación de la cobertura de teja cerámica, la reparación de grietas en muros y bóvedas, la renovación de los revestimientos interiores y la restauración de las carpinterías de madera. Asimismo, se ha reconstruido el capitel deteriorado existente en el interior del atrio y se ha recuperado y fijado el portón original de acceso al templo.

El proyecto ha respetado los materiales y las soluciones constructivas tradicionales del edificio, favoreciendo la conservación de sus valores históricos y arquitectónicos y mejorando la protección del templo frente a la humedad y el deterioro de su cubierta.

Morales es una entidad local menor adscrita al municipio de Corporales. Su iglesia parroquial de San Román es un pequeño templo construido en el siglo XVIII en mampostería y sillarejo. En su fachada sur se sitúan la sacristía y el atrio cubierto de acceso, un conjunto que constituye uno de los elementos más característicos del edificio y cuya conservación resulta esencial para asegurar la protección y el mantenimiento de este inmueble de valor patrimonial. Además, el templo conserva una pila bautismal románica del siglo XIII, uno de sus elementos de mayor valor histórico y artístico, integrada en los itinerarios de difusión del patrimonio románico de la zona.