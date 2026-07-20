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Una mujer de 56 años es atendida por quemaduras tras un incendio en Nájera

Una mujer de 56 años es atendida por quemaduras tras un incendio en Nájera

Por Radio Haro
20 julio, 2026
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Centro de Salud de Nájera

Varios particulares alertan al Centro Coordinador de emergencias de un incendio en una vivienda de la calle Matute, número 11, en Nájera.

El fuego ha afectado a una campana extractora y el mueble superior de la cocina. Como consecuencia del incendio, una mujer de 56 años ha sido trasladada en ambulancia al Centro de Salud de Nájera por quemaduras.

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