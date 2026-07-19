Ya están aquí las `EXPERIENCIAS VALENCISO´

Las EXPERIENCIAS VALENCISO «son el deseo de compartir todo aquello que no cabe en una botella», descatacan desde la bodega.

«Hace años entendimos que una botella puede contar muchas cosas. Puede hablar de un viñedo, de una añada, de una forma de trabajar y de una manera de entender Rioja.

Pero también descubrimos que hay muchas otras cosas que no caben dentro de una botella: los pequeños momentos que, con el tiempo, son los que uno recuerda.

Por eso nacieron las Experiencias VALENCISO en el año 2010. Un lugar donde el vino es el punto de encuentro. Y alrededor de él aparecen el arte, la cocina, la naturaleza, la historia, la música o simplemente el placer de compartir una tarde.

Durante el verano hemos preparado un calendario muy diverso. Habrá talleres gastronómicos, kokedamas, arte, recorridos culturales, observación del eclipse, música y algunas sorpresas más. Y dentro de todas esas propuestas hay una muy especial. No tiene profesor. No tiene un resultado correcto. No hace falta saber pintar.

Solo hace falta tener ganas de disfrutar. Lo hemos llamado Winebar Artístico. Abriremos el winebar para que cualquiera pueda venir a pintar, dibujar, escribir, leer o simplemente sentarse con una copa de VALENCISO.

Queremos recuperar algo que muchas veces olvidamos: dedicar unas horas a crear sin prisas, sin pantallas, sin objetivos. Solo por el placer de hacerlo. Y, como en todo lo que hacemos en VALENCISO, siempre con una copa de vino acompañando el momento.

Porque creemos que algunas de las mejores conversaciones, las mejores ideas y los mejores recuerdos nacen precisamente así. Sin plan. Con tiempo. Y alrededor de una copa.

Os presentamos el programa completo adjunto a este correo y toda la información en nuestra página web www.valenciso.com», concluyen.