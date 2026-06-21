Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Header Banner
Destacado
Buen resultado del Club de Tiro Rioja Alta en la vigésima edición del Trofeo Ciudad de Haro

Buen resultado del Club de Tiro Rioja Alta en la vigésima edición del Trofeo Ciudad de Haro

Por Radio Haro
21 junio, 2026
2
0

Se ha celebrado la vigésima edición del Trofeo Ciudad de Haro, prueba tradicional e histórica del Club de Tiro Rioja Alta casi desde su fundación y en colaboración con La Federación Riojana de Tiro Olímpico

La prueba ha tenido buena acogida a pesar de las fechas festivas y el calor, con tiradores riojanos que competían en dos modalidades, Pistola Fuego Central y Pistola Deportiva.

Ambas pruebas son similares, 60 disparos divididos en series de cinco a una distancia de 25 metros y con dos fases, una de precisión donde se cuenta con 5 minutos para hacer los 5 disparos y otra de velocidad donde el blanco se vuelve durante 3 segundos y el deportista debe levantar el arma, apuntar y hacer fuego, radicando la dificultad en controlar los tiempos y por supuesto apuntar y disparar correctamente en un tiempo muy limitado, en cuanto a la diferencia radica en que Fuego Central se dispara un cartucho más potente y en Deportiva un calibre 22, mucho más ligero

Los campeones han sido los siguientes:
En Pistola Deportiva:
El primer puesto queda para el Club Jarrero, con Moisés Rodríguez; seguido de Cristina Ortega, del Club Rey Pastor; y en tercera posición José Luís García

En Fuego Central:
Campeonato para José Ramón Mateos, del Club Espartero; subcampeonato para José Enrique Iñigo, del Club Rioja Alta; y en tercera posición Jesús Aragón.

Los mejores clasificados han recibido un lote de vino cortesía de Bodegas Alfaya.

Compartir:
Etiquetasrioja altaTiro
Noticia anterior

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA PRESENTA UN ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible