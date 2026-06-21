Buen resultado del Club de Tiro Rioja Alta en la vigésima edición del Trofeo Ciudad de Haro

Se ha celebrado la vigésima edición del Trofeo Ciudad de Haro, prueba tradicional e histórica del Club de Tiro Rioja Alta casi desde su fundación y en colaboración con La Federación Riojana de Tiro Olímpico

La prueba ha tenido buena acogida a pesar de las fechas festivas y el calor, con tiradores riojanos que competían en dos modalidades, Pistola Fuego Central y Pistola Deportiva.

Ambas pruebas son similares, 60 disparos divididos en series de cinco a una distancia de 25 metros y con dos fases, una de precisión donde se cuenta con 5 minutos para hacer los 5 disparos y otra de velocidad donde el blanco se vuelve durante 3 segundos y el deportista debe levantar el arma, apuntar y hacer fuego, radicando la dificultad en controlar los tiempos y por supuesto apuntar y disparar correctamente en un tiempo muy limitado, en cuanto a la diferencia radica en que Fuego Central se dispara un cartucho más potente y en Deportiva un calibre 22, mucho más ligero

Los campeones han sido los siguientes:

En Pistola Deportiva:

El primer puesto queda para el Club Jarrero, con Moisés Rodríguez; seguido de Cristina Ortega, del Club Rey Pastor; y en tercera posición José Luís García

En Fuego Central:

Campeonato para José Ramón Mateos, del Club Espartero; subcampeonato para José Enrique Iñigo, del Club Rioja Alta; y en tercera posición Jesús Aragón.

Los mejores clasificados han recibido un lote de vino cortesía de Bodegas Alfaya.