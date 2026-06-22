Nuevo incendio agrario en Santo Domingo de la Calzada

Varios particulares informan del incendio de una finca agraria en el término municipal de Santo Domingo de la Calzada. Desde SOS Rioja se informa a Guardia Civil y se movilizan Bomberos del CEIS Rioja.

Tras la actuación de los recursos intervinientes, los bomberos informan de que el incendio ha afectado a aproximadamente tres hectáreas de terreno agrario. No se han registrado daños personales.