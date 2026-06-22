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Nuevo incendio agrario en Santo Domingo de la Calzada

Nuevo incendio agrario en Santo Domingo de la Calzada

Por Radio Haro
22 junio, 2026
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Varios particulares informan del incendio de una finca agraria en el término municipal de Santo Domingo de la Calzada. Desde SOS Rioja se informa a Guardia Civil y se movilizan Bomberos del CEIS Rioja.

Tras la actuación de los recursos intervinientes, los bomberos informan de que el incendio ha afectado a aproximadamente tres hectáreas de terreno agrario. No se han registrado daños personales.

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