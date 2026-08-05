El Partido Popular denuncia «un nuevo abuso» del alcalde socialista de Rodezno en la recaudación de la tasa de aguas y basuras

HoyEl Partido Popular denuncia «un nuevo abuso del alcalde socialista de Rodezno en la recaudación de la tasa de aguas y basuras. Un nuevo atropello que, para Laura Canta, portavoz municipal del PP y exalcaldesa de la localidad, “supone que cada hogar de Rodezno haya pagado de forma indebida 55 euros de más con este último recibo”.

El Ayuntamiento socialista de Rodezno sobresaltó a todos los habitantes del municipio al cobrarles de golpe el 100% del importe del impuesto de basuras, cuando la ordenanza municipal establece su reparto en cuatro trimestres. Un exceso que se suma a lo sucedido el pasado otoño, cuando desde el Ayuntamiento pretendieron aplicar una modificación al alza de esta tasa que no era de aplicación hasta 2026, cobrando indebidamente a todos los vecinos del municipio cantidades muy superiores a las establecidas en la normativa.

Este hecho fue denunciado públicamente por el Grupo Municipal del Partido Popular, sin que hasta la fecha se haya recibido contestación formal a la reclamación registrada oficialmente el 13 de octubre de 2025, y sin que tampoco se haya informado a los vecinos de Rodezno de cómo y cuándo van a poder recuperar el dinero que les recaudaron indebidamente.

Por desgracia, no estamos ante una situación nueva porque el voraz afán recaudatorio del actual equipo de Gobierno socialista, liderado por Nicolás Pérez Gimileo, le ha llevado a meter la mano en el bolsillo de los torcidos y a incrementar cerca de un 50% el precio de las entradas y los abonos a las piscinas.

Un año nefasto para Rodezno

Un año después de alcanzar la alcaldía aprovechando una indecente moción de censura tras perder las últimas elecciones, el balance del Ayuntamiento socialista se resume en la perdida de subvenciones y en un brutal incremento de los impuestos que han hecho perder múltiples oportunidades a un municipio que el PP había dejado en una inmejorable situación para seguir avanzando.

En un ejemplo de pésima gestión, el PSOE ha dejado caducar un convenio con el gobierno regional para la realización de una pista de pádel; ha renunciado a la subvención de más de 103.000 euros para reparar las piscinas municipales y ha perdido la ayuda concedida en 2025 para las obras de mejora del punto de carga de agua para atomizadores. Una pérdida, esta última, que también supone que el Ayuntamiento no pueda acceder tampoco a ayudas para obras de mantenimiento y reparación de caminos en las 2 próximas convocatorias.

Además, con la aprobación de los presupuestos de 2026, el nuevo equipo de gobierno pretende cobrar dos anualidades de la tasa de fomento de la agricultura, cuando resulta que en los más de 12 meses que llevan en el cargo no han ejecutado ninguna obra ni trabajos de mantenimiento, lo que deteriora de manera evidente las vías transitadas a diario por nuestros agricultores.

Quienes aprovecharon el fallecimiento de un concejal del Partido Popular y justificaron su moción de censura en una supuesta parálisis total del municipio, “han demostrado que solo querían alcanzar el poder a cualquier precio”, según afirma la portavoz y exalcaldesa del PP, Laura Canta, para quien “un Ayuntamiento no se gobierna con postureo, vídeos y falsos argumentos. Se dirige con dedicación, intenso trabajo y el conocimiento de cómo funciona la administración, virtudes de las que hasta el momento no ha hecho gala el nuevo alcalde socialista de Rodezno”, concluye.