Dos nuevas monjas profesan en el Monasterio de Nuestra Señora de la Piedad de Casalarreina

Se ha desarrollado en Casalarreina la solemne profesión religiosa de dos nuevas monjas dominicas en el Monasterio de Nuestra Señora de la Piedad.

La celebración ha estado presidida por el obispo de la Diócesis, Santos Montoya, quien ha oficiado la Eucaristía y el rito de la profesión religiosa, concelebrando junto a varios sacerdotes.

Al acto han asistido, además de la comunidad religiosa, numerosos vecinos de Casalarreina, familiares de las profesas —desplazados para la ocasión desde África—, visitantes y el alcalde de la localidad, Félix Caperos, que ha participado en la ceremonia.

Las religiosas que han realizado su profesión son:

▪️ Sor Ana María de Cristo Rey

▪️ Sor María Inés de la Sagrada Familia