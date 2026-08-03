La exposición itinerante del XIX concurso de fotografía ‘Naturaleza de La Rioja’ puede visitarse en Nájera hasta el próximo 24 de agosto

La muestra al aire libre situada en el Paseo San Julián recoge las 8 fotografías ganadoras junto a otras 21 imágenes seleccionadas por su espectacularidad.

La exposición itinerante de la XIX edición del Concurso Fotográfico Naturaleza de La Rioja, que organiza la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, con la colaboración de La Rioja 360 Grados Avanza, Sociedad de Promoción de La Rioja S.A.U. y la Federación Riojana de Fotografía, podrá visitarse hasta el próximo 24 de agosto, en el en el Paseo de San Julián de Nájera.

La exposición itinerante ‘Naturaleza de La Rioja’ llega este año a su décimo novena edición, y se ha convertido en un clásico del panorama cultural riojano. La muestra presenta en paneles de gran tamaño y al aire libre las 8 fotografías ganadoras del concurso y otras 21 espectaculares imágenes presentadas al certamen. Tras visitar Ezcaray, Haro y Nájera, la muestra recorrerá hasta marzo de 2027, otras siete localidades riojanas.

El concurso fotográfico ‘Naturaleza de La Rioja’, que promueve el respeto y la conservación de la naturaleza mediante el arte de la fotografía, ha conseguido congregar en esta XIX edición a 195 participantes que han presentado un total de 1.120 fotografías que, un año más, nos han dejado increíbles retratos de la fauna, la flora y los paisajes riojanos.

Esta exposición es una oportunidad perfecta para disfrutar del arte fotográfico, conocer la biodiversidad riojana y reflexionar sobre la necesidad de proteger nuestro entorno natural.