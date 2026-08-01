Amigos de la Tierra: «El nuevo incendio del vertedero de Nájera es a causa de la pasividad de la administración regional»

Según señala la entidad en nota de pfrensa; «debido a la inexistencia de medidas de prevención y a la falta de interés del Gobierno de La Rioja, se está produciendo un nuevo incendio en este vertedero.

Parece mentira que haya habido con anterioridad situaciones como la presente, pero tenemos una administración preocupada exclusivamente por la caza y exterminio del lobo.

El Gobierno de La Rioja ahora no solo debe centrarse en extinguir el incendio y entregarle la factura a la empresa propietaria del vertedero; además, debe realizar una investigación a fondo sobre las causas del incendio y paralizar la actividad hasta garantizar que no se vuelve a repetir».

(Foto de archivo)