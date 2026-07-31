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Gonzalo Capellán visita en Cuzcurrita de Río Tirón un proyecto de viñedo experimental de Bodegas Heredad Martínez Castillo

Gonzalo Capellán visita en Cuzcurrita de Río Tirón un proyecto de viñedo experimental de Bodegas Heredad Martínez Castillo

Por Radio Haro
31 julio, 2026
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El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto a la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, ha visitado en Cuzcurrita de Río Tirón, un proyecto de viñedo experimental de Bodegas Heredad Martínez Castillo.

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EtiquetasBodegas Heredad Martínez Castillocuzcurrita
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