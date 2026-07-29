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Casalarreina inaugura el nuevo Parque del Oja, convertido en Centro de Interpretación del río

Casalarreina inaugura el nuevo Parque del Oja, convertido en Centro de Interpretación del río

Por Radio Haro
29 julio, 2026
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Será el 31 de julio sujeto a un programa previsto.

El alcalde de Casalarreina, Félix Caperos, señala que «después de 18 meses de obras y una inversión de 648.353,35 euros, celebraremos una tarde muy especial, coincidiendo con San Ignacio y el comienzo de las vacaciones de agosto.

Una jornada en la que La Rioja y Euskadi se darán la mano en Casalarreina a través de la música, el deporte rural vasco, la degustación y las jotas.

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EtiquetasCasalarreina
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