Casalarreina inaugura el nuevo Parque del Oja, convertido en Centro de Interpretación del río

Será el 31 de julio sujeto a un programa previsto.

El alcalde de Casalarreina, Félix Caperos, señala que «después de 18 meses de obras y una inversión de 648.353,35 euros, celebraremos una tarde muy especial, coincidiendo con San Ignacio y el comienzo de las vacaciones de agosto.

Una jornada en la que La Rioja y Euskadi se darán la mano en Casalarreina a través de la música, el deporte rural vasco, la degustación y las jotas.