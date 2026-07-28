PP: «El PSOE de La Rioja se posiciona con Sánchez y es cómplice del déficit histórico que padece La Rioja en materia de infraestructuras»

Para los populares «es inaceptable que el PSOE riojano presuma de buena gestión por parte del Gobierno central cuando La Rioja acumula incumplimientos en ferrocarril, carreteras y autovías, El Gobierno regional pidió a Sánchez cuatro frecuencias más de conexión por tren de Logroño con Madrid por Calahorra, dos diarias más de ida y vuelta, y la respuesta fue reducir cuatro frecuencias por Rioja Baja los fines de semana. El PSOE haría mejor posicionándose del lado de los riojanos para exigir a Sánchez que no siga retrasando obras tan importantes como la finalización de la A-12 o la Ronda Sur.

Desde el PP señalan en nota de prensa que «cualquier riojano que conozca bien su comunidad autónoma sabe que las infraestructuras continúan siendo la gran asignatura pendiente del Estado con La Rioja, que padece un déficit histórico en este ámbito. Y precisamente por eso, resulta inaceptable y vergonzoso que el PSOE riojano presuma de buena gestión por parte del Gobierno de Sánchez en esta materia cuando La Rioja sigue acumulando graves incumplimientos y prolongados retrasos en lo relativo a las comunicaciones por ferrocarril y carretera lo que, sin lugar a dudas, le impide competir en igualdad de condiciones con otras comunidades de su entorno.

Los principales proyectos estatales pendientes en La Rioja continúan siendo de carácter ferroviario. Aunque en 2026 se han producido avances administrativos como la licitación del estudio del corredor Logroño-Miranda, las actuaciones de mayor envergadura siguen sin fechas de obra definidas.

Quizás lo más sangrante en este capítulo sea que el Gobierno regional pidió a Pedro Sánchez cuatro frecuencias más de conexión por tren de Logroño con Madrid por Calahorra, dos diarias más de ida y vuelta, y su respuesta fue reducir cuatro frecuencias por Rioja Baja los fines de semana. Precisamente por eso, desde el Partido Popular de La Rioja le recordamos tanto al PSOE riojano como al Gobierno central socialista que todavía tiene pendiente incorporar el nuevo material rodante Talgo S107 y ampliar frecuencias de Logroño a Madrid, con parada en Calahorra, tal y como se comprometió a hacer el ministro Puente con el presidente Capellán.

Desde el diálogo y la colaboración institucional de los que siempre ha hecho gala el Gobierno de La Rioja, en el PP seguimos respaldando las justas reivindicaciones de La Rioja en materia de infraestructuras, para que no se nos aísle todavía más. En este sentido, nadie entiende a un PSOE de La Rioja empeñado en hacer seguidismo a Pedro Sánchez, justificando un castigo intolerable a la competitividad y al desarrollo socioeconómico de esta región, en lugar de ponerse de lado de los riojanos para reclamar a Sánchez lo que en justicia nos corresponde y que no siga retrasando obras tan importantes como la finalización de la A-12 o la Ronda Sur.

Resulta paradójico que diputados regionales socialistas comparezcan ante los medios de comunicación para presumir cuando es más que evidente que la política socialista en materia de infraestructuras sigue caracterizada por el continuo y flagrante incumplimiento tanto de plazos como de compromisos adquiridos por parte del Ejecutivo central socialista.

Es cierto que la liberación del peaje de la AP-68 continúa prevista para noviembre de 2026, coincidiendo con el final de la concesión. Sin embargo, varios enlaces complementarios continúan pendientes, algunos accesos siguen únicamente en fase de proyecto y determinados nuevos enlaces no entrarían en servicio hasta varios años después del fin del peaje. Es decir, que el ministerio calcula un plazo de 24 meses únicamente para redactar algunos proyectos, por lo que las obras no comenzarán, como pronto, hasta 2029

Una vez más, el PSOE riojano prefiere posicionarse del lado de Sánchez y del Gobierno central en lugar de reclamar que se salde el injusto déficit en infraestructuras que lastra la competitividad de nuestra región. Porque La Rioja sigue siendo la única comunidad autónoma que no dispone de autovía que la conecte con Madrid y solo tiene un servicio de tren directo a la capital de España. Por eso, el PP de La Rioja seguirá dando la batalla para que esta tierra no quede aislada y pueda rentabilizar de una vez por todas su enorme potencial. Lo que deberían hacer Martínez Astola y el resto de diputados regionales socialistas es exigir al Gobierno del PSOE la aprobación de unos presupuestos cuya ausencia sigue comprometiendo seriamente la ejecución de actuaciones tan importantes como la A-12 o la Ronda Sur, alguna de las cuales incluso parece haber sido objeto de presuntas mordidas por parte de la trama corrupta protagonizada por relevantes exdirigentes socialistas ahora condenados. Obras que, seguramente, volverán a retrasarse como consecuencia de la profunda inestabilidad del Gobierno de España».