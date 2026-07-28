Adiós a las fiestas del Barrio de las Huertas de Haro

La Junta directiva de la asociación de vecinos «Barrio de las Huertas» se corta la coleta y en un comunicado señala que «tras años de ilusión, trabajo incansable y noches de verano compartidas la comisión organizadora de las fiestas del Barrio de las Huertas de Haro anuncia con mezcla de nostalgia y gratitud que este año no se celebrarán las tradicionales fiestas del barrio marcando así el fin de una etapa.

La decisión, sumamente difícil y meditada, se debe a una combinación de diversos motivos organizativos y, especialmente, a razones de índole personal que hacen imposible que sus impulsoras puedan seguir compaginando su vida diaria con la enorme exigencia que requiere planificar un evento de 3 días de duración.

Cuatro personas podemos encender la mecha, pero unas fiestas no salen adelante sin una gran familia detrás. Queremos hacer una mención infinitamente especial a nuestro grupo de voluntarios, a quien nosotras llamamos con todo el cariño” Los Ángeles de las huertas” sin su ayuda desinteresada, su esfuerzo en los días de fiesta y sus manos siempre dispuestas, no habríamos llegado hasta aquí. Son el verdadero alma de este barrio.

Queremos expresar un reconocimiento muy especial a todas las personas que a lo largo de estos años fueron nombradas Alguaciles del Barrio de las Huertas. Vuestro compromiso al aceptar la responsabilidad de representar a todos los vecinos como máximos representantes de nuestras fiestas ha engrandecido una de las tradiciones más queridas y significativas del barrio. Con vuestra cercanía, vuestro ejemplo y vuestra implicación habéis contribuido a mantener vivo el espíritu de las Fiestas del Barrio de las Huertas y a fortalecer el sentimiento de comunidad que las hace posibles.

Nuestro más sincero agradecimiento por haber desempeñado con orgullo y generosidad una distinción que forma parte de la historia de la identidad de nuestro barrio, sin vosotros nada habría sido posible.

La organización quiere aprovechar este comunicado para agradecer también profundamente a todos los vecinos y vecinas de Haro, Excelentísimo Ayuntamiento de Haro, comercios, colaboradores, entidades y a cada persona que se acercó al Barrio de las Huertas a compartir una sonrisa, una

cena o un baile.

Nos gustaría que esta no fuera la última página de la asociación. Ojalá algún día haya vecinos con ganas de recoger el testigo y continuar una labor que merece la pena. Si eso ocurre, seremos las primeras en alegrarnos y en ofrecer nuestra ayuda en todo lo que podamos. Lo cual lo hemos intentado pero ha sido en vano.

Las fiestas se despiden, pero el orgullo de haber hecho barrio, de haber tejido comunidad y de haber creado recuerdos imborrables en Haro se queda para siempre.

Solo nos queda daros las gracias una vez más por la confianza que habéis depositado en nosotras durante todos estos años.

Ha sido un orgullo y un verdadero placer poder aportar nuestro granitov de arena a este barrio que tanto queremos.

Un fuerte abrazo para todos», concluye la junta directiva de la asociación de vecinos «Barrio de las Huertas”.