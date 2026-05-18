MÁS DE 700 CORREDORES BATEN EL RÉCORD DE PARTICIPACIÓN EN LA III CARRERA SOLIDARIA VIÑA POMAL

La III Carrera Solidaria Viña Pomal, celebrada en Haro, volvió a reunir deporte, solidaridad y vino en una exitosa jornada con más de 700 participantes y una recaudación de 3.000 euros, destinados a FARO (Asociación de Familiares y Amigos de Niños con Cáncer de La Rioja). La entidad trabaja para mejorar la calidad de vida y el bienestar de los niños afectados por patologías oncológicas y de sus familias, ofreciendo una atención integral.

Organizada por Bodegas Bilbaínas y Ferrer Sport, con la colaboración del Ayuntamiento de Haro, esta tercera edición ha batido además un récord de participación, tras agotar inscripciones y superar ampliamente los 500 inscritos de la pasada edición. Un crecimiento que consolida la cita como uno de los eventos solidarios y deportivos de referencia en la región.

Los participantes en las tres categorías (7km, 4km o competición infantil) han recorrido, andando o corriendo, algunos de los viñedos más emblemáticos y singulares de Bodegas Bilbaínas, como Viña Cores o Viña Cuervo.

Tras la carrera, los asistentes pudieron disfrutar de un ambiente festivo en la bodega, con un picoteo acompañado de música, así como diferentes sorteos, que pusieron el broche de oro a una jornada de convivencia y celebración.