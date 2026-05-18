Ventosa abre sus puertas para hablar de cómo devolver vida a las casas vacías del mundo rural

El proyecto Rehabita Ventosa organiza el 22 de mayo una jornada en la que expertos, alcaldes y técnicos compartirán experiencias reales sobre cómo activar la viviend rural y hacer posible que la gente pueda quedarse en su pueblo.

Muchos pueblos tienen casas con las persianas bajadas. Viviendas que llevan años cerradas y que, sin embargo, podrían acoger a familias, a jóvenes que quieren instalarse, a personas que buscan un lugar donde echar raíces.

La falta de rehabilitación, los trámites, la inseguridad jurídica o el simple desconocimiento de las ayudas disponibles hacen que ese parque de vivienda vacía quede fuera del alcance de quienes más lo necesitan.

Para abordar este reto de frente, el Ayuntamiento de Ventosa organiza este viernes 22 de mayo, a las 17:00 horas, una Jornada sobre Innovación en Vivienda Rural en el Centro Social del municipio (C/ San Roque, 27). La tarde reunirá a representantes de administraciones públicas, técnicos, alcaldes y expertas en un espacio de conversación abierta y práctica.

El objetivo no es solo intercambiar datos, sino aprender de lo que ya está funcionando en otros territorios y trasladar esas experiencias a la realidad concreta de municipios como Ventosa. Porque la vivienda no es solo un problema de mercado: es una condición básica para que los pueblos tengan futuro.

Una tarde con voces de primera línea

La jornada arrancará a las 17:30 h con una apertura institucional en la que intervendrán Beatriz Arraiz Nalda, Delegada del Gobierno en La Rioja; Javier Caldito, Gerente del Instituto Riojano de la Vivienda (IRVI); y Ricardo Velasco, Alcalde de Ventosa.

A las 17:45 h, el equipo de Cocreanet presentará el proyecto Rehabita Ventosa. Después, a partir de las 17:50 h, llegará uno de los momentos centrales de la tarde: una mesa redonda sobre buenas prácticas para movilizar vivienda en el medio rural. Participarán Jesús Mª Rodríguez, Director General de Administración Local y Despoblación del Gobierno de Navarra, y Luis Calderón, Alcalde de Paredes de Nava (Palencia), que ha impulsado iniciativas concretas de activación de vivienda rural que merecen conocerse.

A las 18:20 h, Raquel Zulaica, Responsable del Área de Fomento y Rehabilitación de NASUVINSA (Gobierno de Navarra), ofrecerá una ponencia sobre las herramientas que ya

existen para hacer posible la rehabilitación.

Tras un breve descanso, a las 18:45 h se abrirá una nueva mesa redonda centrada en las políticas y herramientas de rehabilitación de vivienda en La Rioja, con Javier Caldito (IRVI) y Agustín Martínez Renedo, Maestro de Obras y miembro de la Red de Maestros de la Construcción Tradicional (Cobijo Natural). Nuria Bazo, técnica de desarrollo rural, conducirá el diálogo. La jornada cerrará a las 19:15 h.

Rehabita Ventosa:

un proyecto para que los pueblos vuelvan a tener luz en las ventanas Rehabita Ventosa es una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Ventosa con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España.

Su propósito es construir un modelo local de activación de vivienda vacía que pueda inspirar a otros municipios rurales con retos similares. La jornada del 22 de mayo es una pieza clave de ese proceso: un espacio para aprender juntos y encontrar caminos que funcionen.