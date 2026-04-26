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La Calzada y Haro Deportivo empatan a cero goles

La Calzada y Haro Deportivo empatan a cero goles

Por Radio Haro
26 abril, 2026
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El derbi riojalteño acabó en tablas.

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